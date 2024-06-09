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Враг обстрелял Харьковщину — ОВА сообщила о последствиях атаки

9 июня 2024 10:35
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Россияне атаковали Харьковскую область - есть пострадавшие
Горит здание в результате атаки РФ. Фото: иллюстративный, Харьковская ОВА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую область. В результате российской атаки за прошедшие сутки погиб один человек, еще четыре получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 9 июня.

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В течение суток враг продолжал атаковать Харьковскую область. В результате обстрелов погиб один человек, еще четыре человека были ранены.

"На Харьковском направлении с начала суток отбиты четыре атаки противника в районах Липцев, Глубокого и Волчанская", — говорится в сообщении.

Ночью 9 июня во время вражеских ударов в селе Борово Изюмского района пострадал мужчина. Также 8 июня была ранена женщина в Дворичанске, Купянский район.

Россияне нанесли удар по селу Хотимля в Старосалтовской поселковой общине Чугуевского района. В ОВА сообщают, что там разрушено учебное заведение, поврежден магазин, здание поселкового совета и два частных дома. Также известно о погибшем мужчине, две женщины были ранены.

Пострадали также село Новая Казачья, где горели дом и гараж и город Купянск, там произошел пожар на частном предприятии.

В селе Русские Тишки в результате вражеского артобстрела повреждены окна, кровля и фасад здания амбулатории.

"На Купянском направлении отражено восемь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Андреевка, Грековка и Макеевка. Ситуация напряженная — продолжается бой вблизи Невского. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки" , — отметил Синегубов.

Атака в Харьковской области
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, российские войска в очередной раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Для этого враг использовал дроны-камикадзе и артиллерию.

Также протяжении прошедших суток оккупанты атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов и авиаударов погиб человек, еще четыре человека пострадали. Также зафиксировано попадание в 13 частных домов и в автомобиле.

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