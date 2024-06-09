Росіяни атакували Харківську область — є постраждалі

Горить будівля внаслідок атаки РФ. Фото: ілюстративне, Харківська ОВА

Окупанти не припиняють обстрілювати Харківську область. Внаслідок російської атаки минулої доби загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 9 червня.

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Протягом доби ворог продовжував атакувати Харківську область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще чотири особи було поранено.

"На Харківському напрямку від початку доби відбито чотири атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська", — йдеться в повідомленні.

Вночі 9 червня під час ворожих ударів у селі Борова Ізюмського району постраждав чоловік. Також 8 червня було поранено жінку у Дворічанське, Куп’янський район.

Росіяни завдали удару по селу Хотімля у Старосалтівській селищній громаді Чугуївського району. У ОВА повідомляють, що там зруйновано навчальний заклад, пошкоджено магазин, будівлю селищної ради та два приватних будинки. Також відомо про загиблого чоловіка, двоє жінок були поранені.

Постраждали також село Нова Казача, де горіли будинок і гараж та місто Куп'янськ, там сталася пожежа на приватному підприємстві.

У селі Руські Тишки унаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено вікна, покрівлю та фасад будівлі амбулаторії.

"На Купʼянському напрямку відбито вісім атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка. Ситуація напружена — продовжується бій поблизу Невського. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки", — зазначив Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська вчергове атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Для цього ворог використав дрони-камікадзе та артилерію.

Також минулої доби окупанти атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів та авіаударів загинула людина, ще четверо осіб постраждали. Також зафіксовано влучання у 13 приватних будинків та в автомобілі.