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Враг обстрелял приграничье Харьковской области: есть пострадавшие

8 августа 2023 13:54
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Враг обстрелял приграничье Харьковщины: есть пострадавшие
Прокуратура фиксирует последствия обстрела пгт Казачья Лопань. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня утром российские военные обстреляли находящуюся рядом с границей с РФ Казачью Лопань. Прокуроры зафиксовали последствия вражеской атаки.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Последствия обстрела

Следствием установлено, что 8 августа около 9.20 российские военные из танков обстреляли пгт Казачья Лопань Харьковского района.

"Есть попадание в частные дома и хозяйственные постройки, возник пожар. Получили ранения двое гражданских мужчин", — рассказывают правоохранители.

  • Прокуратура фиксирует последствия обстрела пгт Казачья Лопань. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуратура фиксирует последствия обстрела пгт Казачья Лопань. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуратура фиксирует последствия обстрела пгт Казачья Лопань. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуратура фиксирует последствия обстрела пгт Казачья Лопань. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Следственно-прокурорская группа зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ. При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что до этого российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харьковщине. Два человека погибли, еще четверо ранены.

Также мы писали о том, что 7 августа российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области. В результате ракетного удара кафиров по жилому дому в Покровске погибли семь человек. 67 человек получили ранения.

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