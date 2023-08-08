Ворог обстріляв прникордоння Харківщини: є постраждалі

Прокуратура фіксує наслідки обстрілу смт Козача Лопань. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Сьогодні вранці російські військові обстріляли Козачу Лопань, що знаходиться поряд з кордоном з РФ. Прокурори зафіксували наслідки ворожої атака.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Наслідки обстрілу

Слідством встановлено, що 8 серпня близько 9:20 російські військові з танків обстріляли смт Козача Лопань Харківського району.

"Є влучання у приватні будинки та господарчі споруди, виникла пожежа. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків", — розповідають правоохоронці.

Прокуратура фіксує наслідки обстрілу смт Козача Лопань. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокуратура фіксує наслідки обстрілу смт Козача Лопань. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокуратура фіксує наслідки обстрілу смт Козача Лопань. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокуратура фіксує наслідки обстрілу смт Козача Лопань. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 1 / 4

Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки збройної агресії РФ. За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що до цього російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині. Двоє людей загинули, ще четверо — поранені.

Також ми писали про те, що 7 серпня російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області. Внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Покровську загинуло семеро людей. 67 осіб отримали поранення.