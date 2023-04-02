Враг обстрелял не менее 14 приграничных населенных пунктов Харьковской области

Состояние на Харьковщине

1 апреля враг обстрелял не менее 14 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, под обстрелами находились Купянск, Двухлетнее Песчаное, Крахмальное, Западное, Уды, Ветеринарное и другие населенные пункты.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА.

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В результате обстрелов с. Кутьковка Купянского района, к сожалению, погиб 43-летний гражданский мужчина. Другой мужчина, 46 лет, получил ранение. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В с. Большой Бурлук Купянского района ударом ракет С-300 повреждено здание агропредприятия, в с. Подолы Купянского района поврежден частный дом.



Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уведомляет, что в области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 6,5 га территории и обезвредили 96 взрывоопасных предметов.



Напомним, за 1 апреля ВСУ уничтожили более 500 российских военных. Кроме того, захватчики продолжают терять танки, бронемашины, артиллерийские системы, автомобильную технику и/или автоцистерны.