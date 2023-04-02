Ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківської області

Стан на Харківщині

1 квітня ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші населені пункти.

Про це інформує голова Харківської ОВА.

Читайте також:

Стан Харківщини

Внаслідок обстрілів с. Кутьківка Куп'янського району, на жаль, загинув 43-річний цивільний чоловік. Інший чоловік, 46 років, отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У с. Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства, у с. Подоли Куп'янського району пошкоджено приватний будинок.



Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначає, що в області продовжуються роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 6,5 га території та знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів.



Нагадаємо за 1 квітня ЗСУ знищили більше ніж 500 російських військових. Крім того, загарбники продовжують втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи, автомобільну техніку та / або автоцистерни.