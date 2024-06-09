Наступление россиян в Харьковской области — оккупанты влезли в собственную ловушку

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские войска продолжают наступление на Харьковскую область. В то же время, там враг попал в ловушку, которую готовил для украинских защитников.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире Ми Україна.

Читайте также:

Ситуация на Харьковском направлении

Братчук рассказал, что враг заставлял украинских военных использовать резервы, но теперь сам вынужден делать то же самое.

"Если это боевые части — это одно, а если это резервы, не прошедшие обучение на территории России — вы тоже понимаете, какое качество этих наступательных действий. Но их много, поэтому работы еще на этом направлении хватит для ВСУ", — сказал он.

Спикер Украинской добровольческой армии Юг добавил, что для Украины главное сдержать фронт и не допустить его обвала.

Напомним, во время нового наступления на Харьковскую область российские войска понесли значительные потери в живой силе. Однако Россия пытается скрыть количество потерь и распространяет видео с фейковой озвучкой военных.

Также мы писали, что глава Кремля Владимир Путин нечаянно подтвердил большие потери российской армии в Украине.