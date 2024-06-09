Наступ росіян на Харківщині — окупанти влізли у власну пастку

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські війська продовжують наступ на Харківську область. Водночас там ворог потрапив у пастку, яку готував для українських захисників.

Про це заявив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в ефірі Ми Україна.

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Ситуація на Харківському напрямку

Братчук розповів, що ворог змушував українських військових використовувати резерви, але тепер сам змушений робити те саме.

"Якщо це бойові частини — це одне, а якщо це резерви, які не пройшли навчання на території Росії — ви теж розумієте, яка якість цих наступальних дій. Але їх багато, тому роботи ще на цьому напрямку вистачить для ЗСУ", — сказав він.

Речник Української добровольчої армії Південь додав, що наразі для України головне стримати фронт і не допустити його обвалу.

Нагадаємо, під час нового наступу на Харківську область російські війська зазнали значних втрат у живій силі. Однак Росія намагається приховати кількість втрат та поширює відео з фейковим озвученням військових.

Також ми писали, що очільник Кремля Володимир Путін ненавмисно підтвердив великі втрати російської армії в Україні.