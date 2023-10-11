Враг из артиллерии обстрелял Купянск-Узловой: есть пострадавшие

Враг ударил артиллерией по Харьковщине: есть попадание по дому, пострадали люди
В течение суток российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковской области. Сегодня, 11 октября, в пгт Купянск-Узловой один из вражеских снарядов попал в жилой дом.
Об этом написал в своем Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Последствия атаки
По словам Олега Синегубова, один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Ранения получили 2 гражданских — 72-летняя женщина и мужчина 43 лет.
Медики оказывают им неотложную помощь. На месте работают экстренные службы.
Харьковщина страдает от российских мин
Гражданское население Харьковщины продолжает страдать от российских мин и невзорвавшихся боеприпасов.
Сегодня в поле в с. Граково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое молодых мужчин. От полученных травм оба погибли.
Напомним, российские оккупанты вчера, 10 октября, из артиллерии и танков обстреляли Авдеевку на Донетчине. Данных о раненых в городе нет.