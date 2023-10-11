Ворог з артилерії обстріляв Куп‘янськ-Вузловий: є постраждалі

Наслідки ранкового обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області. Сьогодні, 11 жовтня в смт Купянськ-Вузловий один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок.

Про це написав у своєму Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Наслідки атаки

За словами Олега Синєгубова, один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Зазнали поранень 2 цивільних людей — 72-річна жінка та чоловік 43 років.

Наразі медики надають їм невідкладну допомогу. На місці працюють екстрені служби.

Харківщина потерпає від російських мін

Цивільне населення Харківщини продовжує страждати від російських мін та боєприпасів, що не розірвалися.

Сьогодні у полі біля с. Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули.

Нагадаємо, російські окупанти вчора, 10 жовтня, з артилерії й танків обстріляли Авдіївку, що на Донеччині. Даних щодо поранених у місті немає.