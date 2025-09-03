Враг атаковал 8 населенных пунктов Харьковщины за сутки

Обстрелы Харьковщины. Фото: официальный телеграм-канал Олега Синегубова

За прошедшие сутки враг нанес удары по восьми населенным пунктам Харьковской области, применив авиабомбы, дроны-камикадзе и fpv-дроны. Пострадавших среди гражданских нет, однако повреждены объекты инфраструктуры, дома и автомобили.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram в среду, 3 сентября.

Сводка с Харьковщины за сутки

По словам главы области, под обстрелы попали Цуповка, Слатино, Приколотное, Шийковка, Калиновка и другие населенные пункты. В результате атак повреждены автомобиль в Цуповке, частный дом в Слатино, магазин, аптека и автомобиль в Приколотном, дома в Шийковке и три дома в Калиновке. Враг применил три авиабомбы КАБ, три дрона "Герань-2" и два fpv-дрона.

"В результате обстрелов нет пострадавших. В промежуточном транзитном эвакуационном пункте в Лозовой за сутки зарегистрировано 128 человек, а с начала его работы — 1336 человек", — сообщил Олег Синегубов.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили десять атак противника вблизи Красного Первого и Волчанска. На Купянском направлении состоялись двенадцать атак, которые наши военные отбили в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Моначиновки.

Напомним, что в ночь на 3 сентября российские войска атаковали Кировоградскую область дронами. Спасатели работают над устранением последствий атаки.

Ранее мы также информировали, что той же ночью удар беспилотниками потерпел Луцк. По предварительным данным, обошлось без жертв, но зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры.