Ворог застосував дрони і КАБи по Харківській області — подробиці

Ворог застосував дрони і КАБи по Харківській області — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 09:33
Ворог атакував 8 населених пунктів Харківщини за добу
Обстріли Харківщини. Фото: офіційний телеграм-канал Олега Синєгубова

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по восьми населених пунктах Харківської області, застосувавши авіабомби, дрони-камікадзе та fpv-дрони. Постраждалих серед цивільних немає, проте пошкоджено об’єкти інфраструктури, будинки та автомобілі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, 3 вересня.

Читайте також:

Зведення з Харківщини за добу

За словами очільника області, під обстріли потрапили Цупівка, Слатине, Приколотне, Шийківка, Калинівка та інші населені пункти. Унаслідок атак пошкоджено автомобіль у Цупівці, приватний будинок у Слатиному, магазин, аптеку й автомобіль у Приколотному, будинки в Шийківці та три будинки у Калинівці. Ворог застосував три авіабомби КАБ, три дрони "Герань-2" та два fpv-дрони.

Ворог застосував дрони і КАБи по Харківській області — подробиці - фото 1
Допис Синєгубова у Telegram. Фото: скриншот

"Внаслідок обстрілів немає постраждалих. У проміжному транзитному евакуаційному пункті в Лозовій за добу зареєстровано 128 людей, а від початку його роботи — 1336 осіб", — повідомив Олег Синєгубов.

Крім того, за минулу добу зафіксовано 166 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили десять атак противника поблизу Красного Першого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбулися дванадцять атак, які наші військові відбили в районах Куп’янська, Петропавлівки та у напрямку Моначинівки.

Нагадаємо, що у ніч на 3 вересня російські війська атакували Кіровоградську область дронами. Рятувальники працюють над усуненням наслідків атаки.

Раніше ми також інформували, що тієї ж ночі удару безпілотниками зазнав Луцьк. За попередніми даними, обійшлося без жертв, але зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
