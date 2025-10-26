Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Враг снова атаковал Харьков и область — детали от Синегубова

Враг снова атаковал Харьков и область — детали от Синегубова

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 13:48
обновлено: 13:48
Обстрелы Харьковщины не прекращаются - что сообщил Синегубов
Спасатели на месте обстрелов. Фото: ГСЧС Харьковщины/Telegram

За прошедшие сутки российские войска осуществили массированные обстрелы Харькова и пяти населенных пунктов области. В результате атак погиб один человек, еще семеро получили ранения, среди них двое детей.

Об этом сообщил Олег Синегубов в официальном Telegram-канале в воскресенье, 26 октября.

Реклама
Читайте также:
Враг снова атаковал Харьков и область — детали от Синегубова - фото 1
Последствия обстрелов. Фото: Харьковская ОГА

Последствия обстрелов Харькова и области

Председатель Харьковской областной государственной администрации отметил, что удары врага вызвали масштабные разрушения жилых домов, объектов инфраструктуры и энергосистемы. Повреждения зафиксированы в Харькове, Лозовском, Купянском и Изюмском районах. Больше всего пострадали мирные жители, среди которых есть дети.

Ворог знову атакував Харків і область — деталі від Синєгубова - фото 1
Сообщение Синегубов в Telegram. Фото: скриншот

"За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 5 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб; пострадали 7 человек, в том числе двое детей", — отметил Синегубов.

В городе Харькове ранения получили пять человек, среди них подростки 13 и 15 лет. В Купянской громаде погиб 23-летний мужчина, а еще два человека получили ранения в поселке Купянск-Узловой. Зафиксировано также попадание дронов в Шевченковском и Киевском районах города, где повреждены частные дома и общежитие.

Враг снова атаковал Харьков и область — детали от Синегубова - фото 3
Последствия обстрелов. Фото: Харьковская ОГА

"Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 7 БпЛА типа "Герань-2", 1 БпЛА типа "Молния" и 2 FPV-дрона", — сообщил Синегубов.

Кроме того, в Лозовском районе повреждена энергетическая инфраструктура и семь частных домов, в Изюмском - железнодорожные объекты. В транзитном эвакуационном пункте в Лозовой за сутки приняли 188 человек, еще 69 остаются на временном проживании. Всего с начала работы пункта зарегистрировано более 9 тысяч эвакуированных жителей региона.

Напомним, что в Деснянском районе Киева в одном из жилых домов, поврежденных во время обстрелов, обвалились перекрытия, о чем сообщил Максим Бахматов.

Ранее мы также информировали, что президент Владимир Зеленский заявил о трех погибших и десятках раненых в результате ночной атаки на Киев, во время которой Россия выпустила более 100 дронов по территории Украины.

Харьков Харьковская область обстрелы Олег Синегубов дроны
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации