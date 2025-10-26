Обстрелы Харьковщины не прекращаются - что сообщил Синегубов

Спасатели на месте обстрелов. Фото: ГСЧС Харьковщины/Telegram

За прошедшие сутки российские войска осуществили массированные обстрелы Харькова и пяти населенных пунктов области. В результате атак погиб один человек, еще семеро получили ранения, среди них двое детей.

Об этом сообщил Олег Синегубов в официальном Telegram-канале в воскресенье, 26 октября.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская ОГА

Последствия обстрелов Харькова и области

Председатель Харьковской областной государственной администрации отметил, что удары врага вызвали масштабные разрушения жилых домов, объектов инфраструктуры и энергосистемы. Повреждения зафиксированы в Харькове, Лозовском, Купянском и Изюмском районах. Больше всего пострадали мирные жители, среди которых есть дети.

Сообщение Синегубов в Telegram. Фото: скриншот

"За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 5 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб; пострадали 7 человек, в том числе двое детей", — отметил Синегубов.

В городе Харькове ранения получили пять человек, среди них подростки 13 и 15 лет. В Купянской громаде погиб 23-летний мужчина, а еще два человека получили ранения в поселке Купянск-Узловой. Зафиксировано также попадание дронов в Шевченковском и Киевском районах города, где повреждены частные дома и общежитие.

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская ОГА

"Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 7 БпЛА типа "Герань-2", 1 БпЛА типа "Молния" и 2 FPV-дрона", — сообщил Синегубов.

Кроме того, в Лозовском районе повреждена энергетическая инфраструктура и семь частных домов, в Изюмском - железнодорожные объекты. В транзитном эвакуационном пункте в Лозовой за сутки приняли 188 человек, еще 69 остаются на временном проживании. Всего с начала работы пункта зарегистрировано более 9 тысяч эвакуированных жителей региона.

Напомним, что в Деснянском районе Киева в одном из жилых домов, поврежденных во время обстрелов, обвалились перекрытия, о чем сообщил Максим Бахматов.

Ранее мы также информировали, что президент Владимир Зеленский заявил о трех погибших и десятках раненых в результате ночной атаки на Киев, во время которой Россия выпустила более 100 дронов по территории Украины.