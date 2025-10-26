Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Ворог знову атакував Харків і область — деталі від Синєгубова

Ворог знову атакував Харків і область — деталі від Синєгубова

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 13:48
Оновлено: 14:16
Обстріли Харківщини не припиняються — що повідомив Синєгубов
Рятівники на місці обстрілів. Фото: ДСНС Харківщини/Telegram

Упродовж минулої доби російські війська здійснили масовані обстріли Харкова та п’яти населених пунктів області. Унаслідок атак загинула одна людина, ще семеро отримали поранення, серед них двоє дітей.

Про це повідомив Олег Синєгубов в офіційному Telegram-каналі у неділю, 26 жовтня.

Реклама
Читайте також:
Ворог знову атакував Харків і область — деталі від Синєгубова - фото 1
Наслідки обстрілів. Фото: Харківська ОВА

Наслідки обстрілів Харкова та області

Голова Харківської обласної державної адміністрації зазначив, що удари ворога спричинили масштабні руйнування житлових будинків, об’єктів інфраструктури та енергосистеми. Пошкодження зафіксовано в Харкові, Лозівському, Куп’янському та Ізюмському районах. Найбільше постраждали мирні жителі, серед яких є діти.

Ворог знову атакував Харків і область — деталі від Синєгубова - фото 1
Допис Синєгубов у Telegram. Фото: скриншот

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула; постраждали 7 людей, зокрема двоє дітей", — зазначив Синєгубов.

У місті Харкові поранення дістали п’ятеро осіб, серед них підлітки 13 і 15 років. У Куп’янській громаді загинув 23-річний чоловік, а ще двоє людей зазнали поранень у селищі Куп’янськ-Вузловий. Зафіксовано також влучання дронів у Шевченківському та Київському районах міста, де пошкоджено приватні будинки та гуртожиток.

Ворог знову атакував Харків і область — деталі від Синєгубова - фото 3
Наслідки обстрілів. Фото: Харківська ОВА

"Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 7 БпЛА типу "Герань-2", 1 БпЛА типу "Молнія" та 2 FPV-дрони", — повідомив Синєгубов.

Крім того, у Лозівському районі пошкоджено енергетичну інфраструктуру та сім приватних будинків, в Ізюмському — залізничні об’єкти. У транзитному евакуаційному пункті в Лозовій за добу прийняли 188 людей, ще 69 залишаються на тимчасовому проживанні. Всього від початку роботи пункту зареєстровано понад 9 тисяч евакуйованих мешканців регіону.

Нагадаємо, що в Деснянському районі Києва в одному з житлових будинків, пошкоджених під час обстрілів, обвалилися перекриття, про що повідомив Максим Бахматов.

Раніше ми також інформували, що президент Володимир Зеленський заявив про три загиблі та десятки поранених унаслідок нічної атаки на Київ, під час якої Росія випустила понад 100 дронів по території України.

Харків Харківська область обстріли Олег Синєгубов дрони
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації