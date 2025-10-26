Обстріли Харківщини не припиняються — що повідомив Синєгубов

Рятівники на місці обстрілів. Фото: ДСНС Харківщини/Telegram

Упродовж минулої доби російські війська здійснили масовані обстріли Харкова та п’яти населених пунктів області. Унаслідок атак загинула одна людина, ще семеро отримали поранення, серед них двоє дітей.

Про це повідомив Олег Синєгубов в офіційному Telegram-каналі у неділю, 26 жовтня.

Наслідки обстрілів. Фото: Харківська ОВА

Наслідки обстрілів Харкова та області

Голова Харківської обласної державної адміністрації зазначив, що удари ворога спричинили масштабні руйнування житлових будинків, об’єктів інфраструктури та енергосистеми. Пошкодження зафіксовано в Харкові, Лозівському, Куп’янському та Ізюмському районах. Найбільше постраждали мирні жителі, серед яких є діти.

Допис Синєгубов у Telegram. Фото: скриншот

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула; постраждали 7 людей, зокрема двоє дітей", — зазначив Синєгубов.

У місті Харкові поранення дістали п’ятеро осіб, серед них підлітки 13 і 15 років. У Куп’янській громаді загинув 23-річний чоловік, а ще двоє людей зазнали поранень у селищі Куп’янськ-Вузловий. Зафіксовано також влучання дронів у Шевченківському та Київському районах міста, де пошкоджено приватні будинки та гуртожиток.

Наслідки обстрілів. Фото: Харківська ОВА

"Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 7 БпЛА типу "Герань-2", 1 БпЛА типу "Молнія" та 2 FPV-дрони", — повідомив Синєгубов.

Крім того, у Лозівському районі пошкоджено енергетичну інфраструктуру та сім приватних будинків, в Ізюмському — залізничні об’єкти. У транзитному евакуаційному пункті в Лозовій за добу прийняли 188 людей, ще 69 залишаються на тимчасовому проживанні. Всього від початку роботи пункту зареєстровано понад 9 тисяч евакуйованих мешканців регіону.

Нагадаємо, що в Деснянському районі Києва в одному з житлових будинків, пошкоджених під час обстрілів, обвалилися перекриття, про що повідомив Максим Бахматов.

Раніше ми також інформували, що президент Володимир Зеленський заявив про три загиблі та десятки поранених унаслідок нічної атаки на Київ, під час якої Росія випустила понад 100 дронів по території України.