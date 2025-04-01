В 3-й ОШБр показали, как разнесли позиции россиян на Харьковщине

Воины 3-й ОШБр разнесли позиции врага на Харьковщине — видео
Украинские защитники ликвидируют оккупантов и их технику на фронте. В частности, бойцы Третьей штурмовой бригады успешно атаковали позиции врага в Харьковской области.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram.
Удары по оккупантам
На видео видно серию успешных ударов беспилотниками по позициям оккупантов в Харьковской области.
С помощью дронов украинские воины подбили: российский танк, пикап, несколько минометов, пушку и антенну. Также в результате ударов вспыхнули укрытия и дома, в которых пряталась российская пехота.
Напомним, дроны ГУР поразили десантные катера россиян в Крыму.
Также защитники благодаря дронам "Магура" на Курском направлении разбили 14 единиц техники врага.
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