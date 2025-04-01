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Воїни 3-ї ОШБр рознесли позиції ворога на Харківщині — відео

1 квітня 2025 20:05
Євгенія Брюховецька - редактор
У 3-й ОШБр показали, як рознесли позиції росіян на Харківщині
Удар по позиціях. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники ліквідовують окупантів та їхню техніку на фронті. Зокрема, бійці Третьої штурмової бригади успішно атакували позиції ворога у Харківській області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram.

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На відео видно серію успішних ударів безпілотниками по позиціях окупантів у Харківській області.

За допомогою дронів українські воїни підбили: російський танк, пікап, декілька мінометів, гармату та антену. Також внаслідок ударів спалахнули укриття та будинки, в яких ховалася російська піхота.

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Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, дрони ГУР уразили десантні катери росіян у Криму.

Також захисники завдяки дронам "Магура" на Курському напрямку розбили 14 одиниць техніки ворога.

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