ГУР нанесла удары по оккупантам на Харьковщине - эффектное видео

Место базирования врага. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков на нашей земле. Так, воины Главного управления разведки уничтожили оккупантов с помощью дронов.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram во вторник, 24 декабря.

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Уничтожение оккупантов на фронте

"Оккупанты слонялись и были уничтожены — очередные эпизоды удачной FPV-охоты военных разведчиков", — говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что операторы дронов-камикадзе подразделения Paragon Company в составе "Спецподразделения Тимура" неоднократно поразили личный состав российских захватчиков на фронте.

На видео видно, как дроны попадают в российских солдат, укрепленные позиции и транспортные средства врага в Харьковской области и на юге.

Скриншот поста ГУР

Напомним, пограничники остановили попытку вражеского штурма на Северском направлении. В результате этого было ликвидировано восемь оккупантов и уничтожены российские мотоциклы.

Также мы писали, что в России загорелся склад, где хранили детали к беспилотникам типа Shahed-136.