ГУР нанесла удары по оккупантам на Харьковщине - эффектное видео

Воины ГУР уничтожили здания с врагом на Харьковщине — видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков на нашей земле. Так, воины Главного управления разведки уничтожили оккупантов с помощью дронов.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram во вторник, 24 декабря.
Уничтожение оккупантов на фронте
"Оккупанты слонялись и были уничтожены — очередные эпизоды удачной FPV-охоты военных разведчиков", — говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что операторы дронов-камикадзе подразделения Paragon Company в составе "Спецподразделения Тимура" неоднократно поразили личный состав российских захватчиков на фронте.
На видео видно, как дроны попадают в российских солдат, укрепленные позиции и транспортные средства врага в Харьковской области и на юге.
Напомним, пограничники остановили попытку вражеского штурма на Северском направлении. В результате этого было ликвидировано восемь оккупантов и уничтожены российские мотоциклы.
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