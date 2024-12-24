ГУР завдала ударів по окупантах на Харківщині - ефектне відео

Воїни ГУР знищили місця базування ворога на Харківщині — відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій землі. Так, воїни Головного управління розвідки знищили окупантів за допомогою дронів.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у вівторок, 24 грудня.
Знищення окупантів на фронті
"Окупанти вештались і були знищені — чергові епізоди вдалого FPV-полювання воєнних розвідників", — йдеться у повідомленні.
У ГУР зазначили, що оператори дронів-камікадзе підрозділу Paragon Company у складі "Спецпідрозділу Тимура" неодноразово уразили особовий склад російських загарбників на фронті.
На відео видно, як дрони влучають в російських солдатів, укріплені позиції та траспортні засоби ворога у Харківській області та на півдні.
Нагадаємо, прикордонники зупинили спробу ворожого штурму на Сіверському напрямку. В результаті ліквідовано вісьмох окупантів і знищені російські мотоцикли.
Також ми писали, що в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників типу "Shahed-136".
Читайте Новини.LIVE!