Защитники нанесли удары по оккупантам на Харьковщине - видео

Воины ударили по оккупантам на Харьковщине — эффектное видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, защитники уничтожили антенны связи и комплекс видеонаблюдения оккупантов на Харьковщине.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ОСУВ "Хортица" в Telegram в субботу, 8 марта.
Уничтожение объектов врага
В Харьковской области Силы обороны уничтожили антенны связи и комплекс видеонаблюдения на Волчанском направлении.
Подразделение "Скорпион" вместе с РУБПАК "Фурія" попали по точке взлета дронов врага, двум антеннам связи и комплексу видеонаблюдения "Муром-М", который оккупанты замаскировали под скворечник.
Кроме того, украинские воины накрыли огнем опорные пункты и обезвредили 26 захватчиков.
Напомним, на днях пограничники нанесли удар по редкой российской технике в Харьковской области — системе "Солнцепек" и гусеничному вездеходу "Витязь".
А в начале марта ССО уничтожили российскую САУ "Мальва" на одном из направлений.
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