Защитники нанесли удары по оккупантам на Харьковщине - видео

Удар по российской технике. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, защитники уничтожили антенны связи и комплекс видеонаблюдения оккупантов на Харьковщине.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ОСУВ "Хортица" в Telegram в субботу, 8 марта.

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Уничтожение объектов врага

В Харьковской области Силы обороны уничтожили антенны связи и комплекс видеонаблюдения на Волчанском направлении.

Подразделение "Скорпион" вместе с РУБПАК "Фурія" попали по точке взлета дронов врага, двум антеннам связи и комплексу видеонаблюдения "Муром-М", который оккупанты замаскировали под скворечник.

Кроме того, украинские воины накрыли огнем опорные пункты и обезвредили 26 захватчиков.

Скриншот поста ОСУВ "Хортица"

Напомним, на днях пограничники нанесли удар по редкой российской технике в Харьковской области — системе "Солнцепек" и гусеничному вездеходу "Витязь".

А в начале марта ССО уничтожили российскую САУ "Мальва" на одном из направлений.