Захисники завдали ударів по окупантах на Харківщині — відео

Удар по російській техніці. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, захисники знищили антени зв’язку та комплекс відеоспостереження окупантів на Харківщині.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ОСУВ "Хортиця" у Telegram у суботу, 8 березня.

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Знищення об'єктів ворога

У Харківській області Сили оборони знищили антени зв’язку та комплекс відеоспостереження на Вовчанському напрямку.

Підрозділ "Скорпіон" разом із РУБпАК "Фурія" влучили по точці злету дронів ворога, двох антенах зв’язку та комплексу відеоспостереження "Муром-М", який окупанти замаскували під шпаківню.

Крім того, українські воїни накрили вогнем опорні пункти та знешкодили 26 загарбників.

Скриншот допису ОСУВ "Хортиця"

Нагадаємо, днями прикордонники завдали удару по рідкісній російській техніці у Харківській області — системі "Солнцепьок" та гусеничному всюдиході "Вітязь".

А на початку березня ССО знищили російську САУ "Мальва" на одному з напрямків.