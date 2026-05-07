Возможности для ВПЛ в Харькове: необходима госпрограмма

Переселенцы получают помощь в Харькове.

Харьков продолжает активно принимать людей, которые из-за боевых действий потеряли дома и привычную жизнь. Сегодня важно не просто предоставить крышу над головой, а помочь каждому стать частью нового сообщества. Для этого предлагается разработать масштабный государственный план, который позволит переселенцам окончательно адаптироваться в течение пяти лет после войны.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Потребности переселенцев

В Харькове уже действуют специальные сервисы для переселенцев, в частности отдельный ЦПАУ. Это сделано из-за того, что их запросы существенно отличаются от потребностей других жителей. Город пытается оперативно реагировать на вызовы, связанные с большим количеством людей, которые потеряли жилье. В то же время нагрузка на местную инфраструктуру остается высокой.

"Эти люди оказались без ничего. Мы открыли отдельный ЦПАУ для вынужденных переселенцев, потому что их вопросы совсем другие", — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он добавил, что город продолжает поддерживать людей и делает все возможное для их быстрой интеграции в общество.

Жилье и возможности города

Харьков использует общежития для временного размещения переселенцев. Это стало возможным благодаря тому, что город традиционно был крупным студенческим центром. Однако имеющихся ресурсов недостаточно для долгосрочного решения проблемы жилья. Нужны более широкие государственные программы поддержки.

"Мы имеем определенные возможности, потому что Харьков был студенческой столицей. Мы размещаем вынужденных переселенцев в общежитиях, и это очень важно", — сказал Терехов.

Он подчеркнул, что это лишь временное решение, которое не может заменить системный подход.

Послевоенная интеграция

После завершения войны, по словам мэра, вопросы ВПЛ не могут оставаться ответственностью отдельных городов. Нужна единая государственная программа, которая охватит всю страну. Она должна действовать не менее пяти лет и обеспечить полную интеграцию людей в новые общины. Это позволит избежать социальной изоляции переселенцев.

"Должна быть государственная программа по вынужденным переселенцам, которая примерно за 5 лет все это сделает. Я хочу, чтобы после этого срока такого понятия, как вынужденный переселенец, вообще не существовало", — подчеркнул Игорь Терехов.

Он добавил, что каждый человек имеет право выбрать, где именно строить свою жизнь, и государство должно помочь этому процессу.

