Можливості для ВПО у Харкові: необхідна держпрограма

Переселенці отримують допомогу у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Харків продовжує активно приймати людей, які через бойові дії втратили домівки та звичне життя. Сьогодні важливо не просто надати дах над головою, а допомогти кожному стати частиною нової спільноти. Для цього пропонується розробити масштабний державний план, який дозволить переселенцям остаточно адаптуватися протягом п'яти років після війни.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Потреби переселенців

У Харкові вже діють спеціальні сервіси для переселенців, зокрема окремий ЦНАП. Це зроблено через те, що їхні запити суттєво відрізняються від потреб інших мешканців. Місто намагається оперативно реагувати на виклики, пов’язані з великою кількістю людей, які втратили житло. Водночас навантаження на місцеву інфраструктуру залишається високим.

"Ці люди опинилися без нічого. Ми відкрили окремий ЦНАП для вимушених переселенців, бо їхні питання зовсім інші", — зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Він додав, що місто продовжує підтримувати людей і робить усе можливе для їхньої швидкої інтеграції у громаду.

Читайте також:

Житло та можливості міста

Харків використовує гуртожитки для тимчасового розміщення переселенців. Це стало можливим завдяки тому, що місто традиційно було великим студентським центром. Однак наявних ресурсів недостатньо для довгострокового вирішення проблеми житла. Потрібні ширші державні програми підтримки.

"Ми маємо певні можливості, бо Харків був студентською столицею. Ми розміщуємо вимушених переселенців у гуртожитках, і це дуже важливо", — сказав Терехов.

Він підкреслив, що це лише тимчасове рішення, яке не може замінити системний підхід.

Післявоєнна інтеграція

Після завершення війни, за словами мера, питання ВПО не можуть залишатися відповідальністю окремих міст. Потрібна єдина державна програма, яка охопить усю країну. Вона має діяти щонайменше п’ять років і забезпечити повну інтеграцію людей у нові громади. Це дозволить уникнути соціальної ізоляції переселенців.

"Повинна бути державна програма щодо вимушених переселенців, яка приблизно за 5 років усе це зробить. Я хочу, щоб після цього терміну такого поняття, як вимушений переселенець, взагалі не існувало", — наголосив Ігор Терехов.

Він додав, що кожна людина має право обрати, де саме будувати своє життя, і держава має допомогти цьому процесу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Харків після важкої зими робить ставку на децентралізацію енергетики. Місто вже витратило десятки мільярдів гривень, щоб зменшити залежність від великих об’єктів. Паралельно триває підготовка до нового опалювального сезону, який може бути ще складнішим. Основний акцент — автономні рішення та швидке відновлення після атак.

Також Новини.LIVE писали, що від початку повномасштабної війни у Харкові містяни безкоштовно користуються громадським транспортом. Місто залишається прифронтовим і живе під постійними тривогами. Влада пояснює, що наразі брати гроші з пасажирів недоречно.