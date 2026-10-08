Обстрел Харьковской области: РФ нанесла удар по критически важной инфраструктуре

Горящий дом. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

За сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 11 населённым пунктам области. В одном из старостинских округов Лозовской общины зафиксированы попадания по критически важной инфраструктуре. Есть раненые, а также повреждены жилые дома, автомобили, электросети и железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по инфраструктуре

В Лозовской общине российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в одном из старостинских округов. По данным городского головы Сергея Зеленского, люди не пострадали.

Последствия атак

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области. В областном центре пострадал многоквартирный дом. В Богодуховском районе в Золочеве и Березовке были повреждены два автомобиля. В Купянском районе в селе Малый Бурлук поврежден частный дом. В Изюмском районе в Изюме под удар попали электросети, а в Вербовке — складское помещение и электросети.

В Харьковском районе в Мищенках были повреждены частный дом, гараж, автомобиль и два хозяйственных постройки. В Солоницовке пострадали складское здание и многоквартирный дом. В Дергачах — трактор и железнодорожная инфраструктура. В селе Добренька Берестинского района был поврежден частный дом.

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Пострадавшие от атак

В результате обстрелов в Харьковской области пострадали четыре человека. В Харькове ранение получила 67-летняя женщина. У 30-летнего мужчины развилась острая стрессовая реакция. В Дергачах ранен 62-летний мужчина, а в селе Добренька — 70-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 62-летней женщине, которая 3 октября получила травмы в результате взрыва неизвестного устройства в Купянске.

Чем атаковали

Российские войска атаковали Киевский район Харькова беспилотниками. В целом по области были применены различные виды вооружения. За сутки зафиксировали четыре ракеты, четыре управляемые авиационные бомбы, пять FPV-дронов и 29 БПЛА, тип которых в настоящее время устанавливают.

Эвакуация из Лозовой

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 154 человека. С момента начала работы пункта там зарегистрировали 63 724 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 224 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 12 атак. Российские войска пытались продвинуться в районе Графского, Синельникового и Волоховки, а также в направлении Терновой, Николаевки и Радьковки. На Купянском направлении противник дважды пытался укрепить свои позиции в районе Кившаревки и Новоосинового.

Как сообщали Новини.LIVE, за сутки, 5 октября, российские войска атаковали Харьков и десять населенных пунктов области. В результате ударов погибли семь человек, еще 80 пострадали, среди них трое детей. В городах и селах повреждены жилые дома, предприятия, автомобили и другая гражданская инфраструктура. Для атак враг применил ракеты, КАБы и беспилотники.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские военные нанесли ракетный удар по Харькову вечером 4 октября. В результате атаки погиб 42-летний мужчина, который проезжал неподалеку от места попадания. Еще шесть человек пострадали, среди них двое полицейских. В городе повреждены жилые дома, кафе и автомобили, а также нежилые здания.