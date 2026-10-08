Обстріл Харківщини: РФ вдарила по критичній інфраструктурі

Палаючий будинок. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

Російські війська за добу атакували Харків і 11 населених пунктів області. В одному зі старостинських округів Лозівської громади зафіксували влучання по критичній інфраструктурі. Є поранені, а також пошкоджені житлові будинки, авто, електромережі та залізнична інфраструктура.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по інфраструктурі

У Лозівській громаді російські війська влучили по об’єкту критичної інфраструктури в одному зі старостинських округів. За даними міського голови Сергія Зеленського, люди не постраждали.

Наслідки атак

Протягом минулої доби під ворожим вогнем були Харків та 11 населених пунктів Харківщини. В обласному центрі постраждав багатоквартирний будинок. У Богодухівському районі в Золочеві та Березівці зазнали пошкоджень два автомобілі. У Куп’янському районі в селі Малий Бурлук пошкоджено приватний будинок. В Ізюмському районі в Ізюмі під удар потрапили електромережі, а у Вербівці — складське приміщення та електромережі.

У Харківському районі в Мищенках зазнали пошкоджень приватний будинок, гараж, автомобіль і дві господарські споруди. У Солоницівці постраждали складська будівля та багатоквартирний будинок. У Дергачах — трактор і залізнична інфраструктура. У селі Добренька Берестинського району зазнав пошкоджень приватний будинок.

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Постраждалі від атак

Унаслідок обстрілів на Харківщині постраждали четверо людей. У Харкові поранення дістала 67-річна жінка. 30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. У Дергачах поранено 62-річного чоловіка, а в селі Добренька — 70-річну жінку.

Також медики надали допомогу 62-річній жінці, яка 3 жовтня зазнала травм через вибух невідомого пристрою в Куп’янську.

Чим атакували

Російські війська атакували Київський район Харкова безпілотниками. Загалом по області застосували різні види озброєння. За добу зафіксували чотири ракети, чотири керовані авіаційні бомби, п’ять FPV-дронів і 29 БпЛА, тип яких наразі встановлюють.

Евакуація з Лозової

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 154 людини. Від початку роботи пункту там зареєстрували 63 724 людини.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 224 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 12 атак. Російські війська намагалися просунутися біля Графського, Синельникового та Волохівки, а також у напрямку Тернової, Миколаївки та Радьківки. На Куп’янському напрямку противник двічі намагався покращити свої позиції біля Ківшарівки та Новоосинового.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська за добу, 5 жовтня, атакували Харків і десять населених пунктів області. Внаслідок ударів загинули семеро людей, ще 80 постраждали, серед них троє дітей. У містах і селах пошкоджені житлові будинки, підприємства, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. Для атак ворог застосував ракети, КАБи та безпілотники.

Також Новини.LIVE писали, що російські військові завдали ракетного удару по Харкову ввечері 4 жовтня. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік, який проїжджав неподалік місця влучання. Ще шестеро людей постраждали, серед них двоє поліцейських. У місті пошкоджені житлові будинки, кафе та автомобілі, а також нежитлові будівлі.