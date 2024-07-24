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Всего дважды в день без света – уже известен график отключений в Харькове на сегодня

24 июля 2024 00:49
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Харькове сегодня, 24 июля — прогноз Укрэнерго
Работники Харьковоблэнерго ликвидируют последствия ударов РФ. Фото: Харьковоблэнерго
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света в Харькове сегодня, 24 июля, благодаря усиленной работе Укрэнерго по восстановлению поврежденной оккупантами энергоинфраструктуры, будут более приятными. Свет будут выключать всего два раза в день.

Об этом информирует Харьковоблэнерго в своем Telegram.

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Сообщение Укрэнерго

Согласно опубликованному графику, отключения будут применяться для 12 групп потребителей.

Всего дважды в день без света — уже известный график отключений в Харькове на сегодня.
График отключений в Харькове на 24 июля.
  • 1 и 4 группы: с 03:00 до 05:59 и 21:00 до 23:59 — электроснабжение отсутствует, с 09:00 до 11:59 и с 15:00 до 17:59 — вероятные отключения;
  • 2 и 11 группы: с 00:00 до 02:59 и с 18:00 до 20:59 — электроснабжение отсутствует, с 06:00 до 08:59 и с 12:00 до 14:59 — вероятные отключения;
  • 3 и 6 группы: с 06:00 до 08:59 и с 12:00 до 14:59 — электроснабжение отсутствует, с 00:00 до 02:59 и 18:00 до 20:59 — вероятные отключения;
  • 5 и 8 группы: с 09:00 до 11:59 и с 15:00 до 17:59 — электроснабжение отсутствует, с 03:00 до 05:59 и 21:00 до 23:59 — вероятные отключения.
  • 7 и 10 группы: с 12:00 до 14:59 и с 18:00 до 20:59 — электроснабжение отсутствует, с 00:00 до 02:59 и с 06:00 до 08:59 — вероятные отключения;
  • 9 и 12 группы: с 15:00 до 17:59 и с 21:00 до 23:59 — электроснабжение отсутствует, с 03:00 до 05:59 и с 09:00 до 11:59 — вероятные отключения.

Где смотреть графики отключений в Харькове

Проверить отключения своего дома можно на официальном сайте Харьковоблэнерго.

Ранее мы сообщали, что из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах, ведь в эти моменты средства могут не поступить, а на возврат придется потратить несколько недель.

А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.

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