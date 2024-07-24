Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 24 липня — прогноз Укренерго

Робітники Харківобленерго ліквідують наслідки ударів РФ. Фото: Харківобленерго

Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 24 липня, завдяки посиленій роботі Укренерго з відновлення пошкодженої окупантами енергоінфраструктури, будуть більш приємними. Світло вимикатимуть всього два рази на добу.

Про це інформує Харківобленерго у своєму Telegram.

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Повідомлення Укренерго

Згідно з опублікованим графіком, відключення будуть застосовуватись для 12 груп споживачів.

Графік відключень у Харкові на 24 липня.

1 та 4 групи : з 03:00 до 05:59 та 21:00 до 23:59 — електропостачання відсутнє, з 09:00 до 11:59 та з 15:00 до 17:59 — ймовірні відключення;

: з 03:00 до 05:59 та 21:00 до 23:59 — електропостачання відсутнє, з 09:00 до 11:59 та з 15:00 до 17:59 — ймовірні відключення; 2 та 11 групи : з 00:00 до 02:59 та з 18:00 до 20:59 — електропостачання відсутнє, з 06:00 до 08:59 та з 12:00 до 14:59 — ймовірні відключення;

: з 00:00 до 02:59 та з 18:00 до 20:59 — електропостачання відсутнє, з 06:00 до 08:59 та з 12:00 до 14:59 — ймовірні відключення; 3 та 6 групи : з 06:00 до 08:59 та з 12:00 до 14:59 — електропостачання відсутнє, з 00:00 до 02:59 та 18:00 до 20:59 — ймовірні відключення;

: з 06:00 до 08:59 та з 12:00 до 14:59 — електропостачання відсутнє, з 00:00 до 02:59 та 18:00 до 20:59 — ймовірні відключення; 5 та 8 групи : з 09:00 до 11:59 та з 15:00 до 17:59 — електропостачання відсутнє, з 03:00 до 05:59 та 21:00 до 23:59 — ймовірні відключення.

: з 09:00 до 11:59 та з 15:00 до 17:59 — електропостачання відсутнє, з 03:00 до 05:59 та 21:00 до 23:59 — ймовірні відключення. 7 та 10 групи : з 12:00 до 14:59 та з 18:00 до 20:59 — електропостачання відсутнє, з 00:00 до 02:59 та з 06:00 до 08:59 — ймовірні відключення;

: з 12:00 до 14:59 та з 18:00 до 20:59 — електропостачання відсутнє, з 00:00 до 02:59 та з 06:00 до 08:59 — ймовірні відключення; 9 та 12 групи: з 15:00 до 17:59 та з 21:00 до 23:59 — електропостачання відсутнє, з 03:00 до 05:59 та з 09:00 до 11:59 — ймовірні відключення.

Де дивитись графіки відключень у Харкові

Перевірити відключення свого будинку можна на офіційному сайті Харківобленерго.

Раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.