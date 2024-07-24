Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Всього двічі на день без світла — вже відомий графік відключень у Харкові на сьогодні arrow

Всього двічі на день без світла — вже відомий графік відключень у Харкові на сьогодні

24 липня 2024 00:49
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 24 липня — прогноз Укренерго
Робітники Харківобленерго ліквідують наслідки ударів РФ. Фото: Харківобленерго
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 24 липня, завдяки посиленій роботі Укренерго з відновлення пошкодженої окупантами енергоінфраструктури, будуть більш приємними. Світло вимикатимуть всього два рази на добу.

Про це інформує Харківобленерго у своєму Telegram.

Читайте також:

Коли сьогодні вимикатимуть світло у Харкові та області

null
Повідомлення Укренерго

Згідно з опублікованим графіком, відключення будуть застосовуватись для 12 груп споживачів. 

Всього двічі на день без світла — вже відомий графік відключень у Харкові на сьогодні - фото 1
Графік відключень у Харкові на 24 липня.
  • 1 та 4 групи: з 03:00 до 05:59 та 21:00 до 23:59 — електропостачання відсутнє, з 09:00 до 11:59 та з 15:00 до 17:59 — ймовірні відключення;
  • 2 та 11 групи: з 00:00 до 02:59 та з 18:00 до 20:59 — електропостачання відсутнє, з 06:00 до 08:59 та з 12:00 до 14:59 — ймовірні відключення;
  • 3 та 6 групи: з 06:00 до 08:59 та з 12:00 до 14:59 — електропостачання відсутнє, з 00:00 до 02:59 та 18:00 до 20:59 — ймовірні відключення;
  • 5 та 8 групи: з 09:00 до 11:59 та з 15:00 до 17:59 — електропостачання відсутнє, з 03:00 до 05:59 та 21:00 до 23:59 — ймовірні відключення.
  • 7 та 10 групи: з 12:00 до 14:59 та з 18:00 до 20:59 — електропостачання відсутнє, з 00:00 до 02:59 та з 06:00 до 08:59 — ймовірні відключення;
  • 9 та 12 групи: з 15:00 до 17:59 та з 21:00 до 23:59 — електропостачання відсутнє, з 03:00 до 05:59 та з 09:00 до 11:59 — ймовірні відключення.

Де дивитись графіки відключень у Харкові

Перевірити відключення свого будинку можна на офіційному сайті Харківобленерго

Раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу. 

Харків Харківська область Укренерго відключення світла світло блекаут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом