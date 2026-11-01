Украинские военные во время выполнения задания. Фото иллюстративное: facebook/GeneralStaff.ua

Украинские военные продвинулись вперед в районе Боровой в Изюмском районе Харьковской области. Новые позиции Сил обороны удалось занять благодаря видео, на котором видно, как россияне обстреливают украинских защитников. В то же время оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении, однако подтвержденных успехов там не имеют.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) от 31 октября.

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Район Боровой и Зеленого Гая в Харьковской области, где аналитики сообщили о продвижении украинских военных. Фото: скриншот из ISW

Продвижение ВСУ в Харьковской области

По данным аналитиков ISW, Силы обороны Украины недавно продвинулись к северо-востоку от Боровой. Речь идет о территории к югу от села Зеленый Гай Боровской общины Изюмского района. Основанием для такого вывода стали геолоцированные кадры, обнародованные 30 октября. На видео видно, как россияне обстреливают украинскую позицию вблизи населенного пункта. Её расположение позволило аналитикам установить, что украинские подразделения продвинулись вперёд. В то же время в отчёте не указано, на какое именно расстояние продвинулись украинские военные и какую площадь территории они заняли.

Что происходит на этом направлении

30 и 31 октября российские войска продолжали наступательные действия в Купянске и вблизи города. Российские военные блогеры заявляли о якобы продвижении оккупантов в Малой Шапковке, Мировом и Купянске-Вузловом. Однако аналитики ISW не нашли доказательств, подтверждающих эти заявления. Накануне, 29 и 30 октября, россияне также наступали к северо-востоку от Боровой. По оценке ISW, тогда они не добились подтвержденного продвижения.

Цель российских войск на этом участке фронта — форсировать реку Оскол и продвинуться на запад Харьковской области и в северные районы Донецкой области. Несмотря на продолжение наступательных действий, по состоянию на 31 октября ISW не зафиксировал новых подтвержденных территориальных успехов россиян в районе Купянска.

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Где продвинулись оккупанты

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне захватили часть серой зоны между Грановым и Казачьей Лопанной в Харьковской области. По информации спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, оккупанты расширили контролируемую территорию с флангов, однако продвинуться вглубь Казачьей Лопани не смогли. По его словам, это создает определенные трудности для украинских военных, однако не означает глубокого прорыва обороны на этом участке.

Новини.LIVE сообщали, что россияне изменили тактику наступления вблизи Боровой в Харьковской области. По словам офицера 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктора Петровича, оккупанты пытаются проникать между украинскими позициями группами по одному-двум военным. Однако по состоянию на 30 сентября закрепиться на этом участке им не удавалось. Украинские защитники также наносили удары по российской логистике, чтобы не позволить противнику накапливать силы для наступления.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в Харьковской области и отразили новые атаки россиян. Наиболее активные бои тогда велись на Купянском направлении, где оккупанты пытались сократить украинский плацдарм на левом берегу Оскола. В то же время на отдельных участках у россиян возникали проблемы даже с удержанием ранее захваченных позиций.