Українські військові під час виконання завдання. Фото ілюстративне: facebook/GeneralStaff.ua

Українські військові просунулися вперед поблизу Борової в Ізюмському районі Харківщини. Нові позиції Сил оборони вдалося встановити завдяки відео, на якому росіяни обстрілюють українських захисників. Водночас окупанти продовжують наступати на Куп'янському напрямку, проте підтверджених успіхів там не мають.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) за 31 жовтня.

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Район Борової та Зеленого Гаю на Харківщині, де аналітики повідомили про просування українських військових. Фото: скриншот з ISW

Просування ЗСУ на Харківщині

За даними аналітиків ISW, Сили оборони України нещодавно просунулися на північний схід від Борової. Йдеться про територію на південь від села Зелений Гай Борівської громади Ізюмського району. Підставою для такого висновку стали геолоковані кадри, оприлюднені 30 жовтня. На відео видно, як росіяни обстрілюють українську позицію поблизу населеного пункту. Її розташування дозволило аналітикам встановити, що українські підрозділи просунулися вперед. Водночас у звіті не зазначено, на яку саме відстань просунулися українські військові та яку площу території вони зайняли.

Що відбувається на цьому напрямку

30 та 31 жовтня російські війська продовжували наступальні дії в Куп'янську та поблизу міста. Російські військові блогери заявляли про нібито просування окупантів у Малій Шапківці, Мировому та Куп'янську-Вузловому. Проте аналітики ISW не знайшли доказів, які б підтверджували ці заяви. Напередодні, 29 та 30 жовтня, росіяни також наступали на північний схід від Борової. За оцінкою ISW, тоді вони не досягли підтвердженого просування.

Мета російських військ на цій ділянці фронту — форсувати річку Оскіл і просунутися на захід Харківської області та в північні райони Донеччини. Попри продовження наступальних дій, станом на 31 жовтня ISW не зафіксував нових підтверджених територіальних успіхів росіян у районі Куп'янська.

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Де просунулись окупанти

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що росіяни захопили частину сірої зони між Грановим і Козачою Лопанню на Харківщині. За інформацією речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, окупанти розширили контрольовану територію з боків, однак просунутися вглиб Козачої Лопані не змогли. За його словами, це створює певні труднощі для українських військових, однак не означає глибокого прориву оборони на цій ділянці.

Новини.LIVE писали, що росіяни змінили тактику наступу поблизу Борової на Харківщині. За словами офіцера 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктора Петровича, окупанти намагаються проникати між українськими позиціями групами по одному-двоє військових. Проте станом на 30 вересня закріпитися на цій ділянці їм не вдавалося. Українські захисники також завдавали ударів по російській логістиці, щоб не дозволити противнику накопичувати сили для наступу.

Також Новини.LIVE розповідали, що українські військові покращили свої позиції на Харківщині та відбили нові атаки росіян. Найактивніші бої тоді тривали на Куп'янському напрямку, де окупанти намагалися скоротити український плацдарм на лівому березі Осколу. Водночас на окремих ділянках росіяни мали проблеми навіть з утриманням раніше захоплених позицій.