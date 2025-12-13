ВСУ уничтожили трубу, по которой оккупанты заходили в Купянск — какая ситуация сейчас

Российские оккупанты. Фото: кадр из видео

Украинские военные уничтожили трубу, по которой российские оккупанты заходили на северную окраину Купянска Харьковской области. Защитники использовали три тонны взрывчатки.

Об этом сообщила пресс-служба 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС.

Ситуация на Купянском направлении

В конце апреля воины 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" зашли в полосу обороны Купянска.

"С первого дня мы работали по ключевым задачам: ликвидация личного состава противника, взятие под огневой контроль переправ и минирование направлений возможного продвижения врага", — говорится в сообщении.

Во время разведки воины обнаружили критически важный канал логистики. Речь идет о трубе, которую захватчики использовали для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска. Она позволяла оккупантам обходить огневой контроль.

Полк "АХИЛЛЕС" начал работы по уничтожению этого маршрута. Впоследствии к операции присоединились смежные подразделения.

На Купянском направлении российские оккупанты прибегли к тактике штурмов малыми пехотными группами. С апреля по декабрь в городе и на подходах удалось ликвидировать 1877 оккупантов.

"После инфильтрации в Купянск вражеских пилотов к плановым целям добавили укрытия позиций БпЛА, где враг ежедневно устанавливал антенны и корректировал поражения логистических путей Купянска. Было атаковано 8324 укрытия и 232 взлетные позиции БПЛА противника. 61 автомобиль уничтожен, 611 — поражены", — говорится в сообщении.

С целью удержания огневого контроля на линии соприкосновения и прикрытия пехотных подразделений украинские силы и в дальнейшем наносили удары по бронетехнике и артиллерии противника:

бронированная техника: девять единиц — уничтожено, 54 — повреждено;

артиллерийские системы: восемь — уничтожено, 146 — повреждено.

Кроме того, сложная ситуация на переднем крае значительно усложнила логистику и появилась необходимость на системной основе осуществлять гуманитарные миссии для обеспечения пехотных позиций.

"Экипажи полка с помощью БпЛА доставили 8 тонн гуманитарных грузов (два урала) с продовольствием, лекарствами, оборудованием, теплой одеждой, генераторами и бензином на позиции смежных подразделений, куда уже не мог доезжать любой транспорт", — говорится в сообщении.

Также параллельно происходили процессы установления невзрывных заграждений, минирования логистических путей, уничтожения российских засад и прикрытия пехотинцев, когда в соседнее укрытие врывался враг.

"Операция на Купянском направлении продолжается — Силы беспилотных систем продолжают осуществлять воздушную поддержку пехотных и штурмовых групп Сил обороны Украины и взятие под огневой контроль противника. Спасибо всем подразделениям за братство, помощь, взаимовыручку в реализации совместных задач", — добавили в полку.

Напомним, недавно украинский лидер Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетили Купянск, где встретились с военными.

Президент заслушал доклад воинов о ситуации в городе и отметил их наградами.