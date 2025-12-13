Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков ВСУ уничтожили трубу, по которой оккупанты заходили в Купянск

ВСУ уничтожили трубу, по которой оккупанты заходили в Купянск

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 22:58
ВСУ уничтожили трубу, по которой оккупанты заходили в Купянск — какая ситуация сейчас
Российские оккупанты. Фото: кадр из видео

Украинские военные уничтожили трубу, по которой российские оккупанты заходили на северную окраину Купянска Харьковской области. Защитники использовали три тонны взрывчатки.

Об этом сообщила пресс-служба 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на Купянском направлении

В конце апреля воины 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" зашли в полосу обороны Купянска.

"С первого дня мы работали по ключевым задачам: ликвидация личного состава противника, взятие под огневой контроль переправ и минирование направлений возможного продвижения врага", — говорится в сообщении.

Во время разведки воины обнаружили критически важный канал логистики. Речь идет о трубе, которую захватчики использовали для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска. Она позволяла оккупантам обходить огневой контроль.

Полк "АХИЛЛЕС" начал работы по уничтожению этого маршрута. Впоследствии к операции присоединились смежные подразделения.

На Купянском направлении российские оккупанты прибегли к тактике штурмов малыми пехотными группами. С апреля по декабрь в городе и на подходах удалось ликвидировать 1877 оккупантов.

"После инфильтрации в Купянск вражеских пилотов к плановым целям добавили укрытия позиций БпЛА, где враг ежедневно устанавливал антенны и корректировал поражения логистических путей Купянска. Было атаковано 8324 укрытия и 232 взлетные позиции БПЛА противника. 61 автомобиль уничтожен, 611 — поражены", — говорится в сообщении.

С целью удержания огневого контроля на линии соприкосновения и прикрытия пехотных подразделений украинские силы и в дальнейшем наносили удары по бронетехнике и артиллерии противника:

  • бронированная техника: девять единиц — уничтожено, 54 — повреждено;
  • артиллерийские системы: восемь — уничтожено, 146 — повреждено.

Кроме того, сложная ситуация на переднем крае значительно усложнила логистику и появилась необходимость на системной основе осуществлять гуманитарные миссии для обеспечения пехотных позиций.

"Экипажи полка с помощью БпЛА доставили 8 тонн гуманитарных грузов (два урала) с продовольствием, лекарствами, оборудованием, теплой одеждой, генераторами и бензином на позиции смежных подразделений, куда уже не мог доезжать любой транспорт", — говорится в сообщении.

Также параллельно происходили процессы установления невзрывных заграждений, минирования логистических путей, уничтожения российских засад и прикрытия пехотинцев, когда в соседнее укрытие врывался враг.

"Операция на Купянском направлении продолжается — Силы беспилотных систем продолжают осуществлять воздушную поддержку пехотных и штурмовых групп Сил обороны Украины и взятие под огневой контроль противника. Спасибо всем подразделениям за братство, помощь, взаимовыручку в реализации совместных задач", — добавили в полку.

Напомним, недавно украинский лидер Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетили Купянск, где встретились с военными.

Президент заслушал доклад воинов о ситуации в городе и отметил их наградами.

война ВСУ Харьковская область оккупанты Купянск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации