ЗСУ знищили трубу, якою окупанти заходили в Купʼянськ — яка ситуація наразі

Українські військові знищили трубу, якою російські окупанти заходили на північну околицю Купʼянська Харківської області. Захисники використали три тонни вибухівки.

Про це повідомила пресслужба 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС.

Ситуація на Купʼянському напрямку

Наприкінці квітня воїни 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" зайшли у смугу оборони Купʼянська.

"З першого дня ми працювали по ключових завданнях: ліквідація особового складу противника, взяття під вогневий контроль переправ і мінування напрямків можливого просування ворога", — йдеться у повідомленні.

Під час розвідки воїни виявили критично важливий канал логістики. Йдеться про трубу, яку загарбники використовували для інфільтрації свого особового складу на північну околицю Купʼянська. Вона дозволяла окупантам обходити вогневий контроль.

Полк "АХІЛЛЕС" розпочав роботи зі знищення цього маршруту. Згодом до операції долучилися суміжні підрозділи.

На Купʼянському напрямку російські окупанти вдалися до тактики штурмів малими піхотними групами. З квітня по грудень у місті та на підходах вдалося ліквідувати 1877 окупантів.

"Після інфільтрації у Купʼянськ ворожих пілотів до планових цілей додали укриття позицій БпЛА, де ворог щодня встановлював антени та коригував ураження логістичних шляхів Купʼянська. Було атаковано 8324 укриття та 232 злітні позиції БпЛА противника. 61 автівку знищено, 611 — уражено", — йдеться у повідомленні.

З метою утримання вогневого контролю на лінії зіткнення та прикриття піхотних підрозділів українські сили й надалі завдавали ударів по бронетехніці й артилерії противника:

броньована техніка: девʼять одиниць – знищено, 54 – пошкоджено;

артилерійські системи: вісім — знищено, 146 – пошкоджено.

Крім того, складна ситуація на передньому краї значно ускладнила логістику та зʼявилася потреба на системній основі здійснювати гуманітарні місії для забезпечення піхотних позицій.

"Екіпажі полку за допомогою БпЛА доставили 8 тонн гуманітарних вантажів (два урали) з продовольством, ліками, обладнанням, теплим одягом, генераторами та бензином на позиції суміжних підрозділів, куди вже не міг доїжджати будь-який транспорт", — йдеться у повідомленні.

Також паралельно відбувалися процеси встановлення невибухових загороджень, мінування логістичних шляхів, знищення російських засідок та прикриття піхотинців, коли в сусіднє укриття вривався ворог.

"Операція на Купʼянському напрямку триває — Сили безпілотних систем продовжують здійснювати повітряну підтримку піхотних та штурмових груп Сил оборони України та взяття під вогневий контроль противника. Дякуємо усім підрозділам за братерство, допомогу, взаємовиручку у реалізації спільних завдань", — додали в полку.

Нагадаємо, нещодавно український лідер Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідали Купʼянськ, де зустрілися з військовими.

Президент заслухав доповідь воїнів про ситуацію в місті та відзначив їх нагородами.