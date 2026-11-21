Женщина идет по улице во время снегопада. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 22 ноября, в Харькове и области ожидаются дождь и мокрый снег, однако днем осадки в основном прекратятся. Уже в начале следующей недели погода значительно ухудшится. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, метелях, гололеде и штормовом ветре, который накроет регион.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

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Погода в Харькове в ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Погода в Харькове 22 ноября

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Харькове будет переменная облачность. Ночью пройдут дождь и мокрый снег, а днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в городе ночью составит +1…+3 °C, днем потеплеет до +4…+6 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Погода в Харьковской области 22 ноября

В области ночью также прогнозируют дождь с мокрым снегом. Днём осадки прекратятся, хотя небо останется переменной облачностью. В ночные часы температура будет колебаться от +4 °C до −1 °C. Днём воздух прогреется до +2…+7 °C. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Погода в ближайшие дни

В понедельник, 23 ноября, в Харьковской области будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем снова пойдут дождь и мокрый снег. Температура ночью составит от +3 °C до −2 °C, днем от +1 до +6 °C. Скорость юго-западного ветра достигнет 5–10 м/с.

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Снег и гололед

Во вторник, 24 ноября, ситуация существенно изменится. Из-за активного южного циклона ночью ожидаются значительные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Местами в Харьковской области мокрый снег будет налипать на поверхности, образуется гололед, а днем возможна метель. Утром и днем порывы северо-западного ветра будут достигать 17–22 м/с. По прогнозу гидрометцентра, высота снежного покрова составит от 1 до 9 сантиметров. В северной части области местами может выпасть 12–18 сантиметров снега. На дорогах ожидается гололед. После прохождения циклона в Харьковской области сохранится холодная и ветреная погода с небольшим снегом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за обстрелов и боевых действий в Харьковской области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Также Новини.LIVE писали, что вблизи Изюма в Харьковской области лесоводы продолжают высаживать молодые деревья, хотя значительная часть лесных угодий остается опасной. Однако на проверенных саперами участках за два года уже восстановили более 100 гектаров насаждений.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харьков из Краматорска волонтеры эвакуировали более полутысячи голубей. Их 70-летний хозяин два месяца искал возможность спасти своих питомцев и всё это время отказывался уезжать без них