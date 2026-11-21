Жінка йде вулицею під час снігопаду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 22 листопада, в Харкові та області очікуються дощ і мокрий сніг, проте вдень опади переважно припиняться. Уже на початку наступного тижня погода значно погіршиться. Синоптики попереджають про сильні снігопади, хуртовини, ожеледицю та штормовий вітер, який накриє регіон.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Реклама

Погода у Харкові у найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Погода в Харкові 22 листопада

За прогнозом синоптиків, у неділю в Харкові буде мінлива хмарність. Уночі пройдуть дощ і мокрий сніг, а вдень істотних опадів не очікується. Температура повітря в місті вночі становитиме +1…+3 °C, удень потеплішає до +4…+6 °C. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Погода в Харківській області 22 листопада

В області вночі також прогнозують дощ із мокрим снігом. Удень опади припиняться, хоча небо залишатиметься мінливо хмарним. У нічні години температура коливатиметься від +4 °C до −1 °C. Удень повітря прогріється до +2…+7 °C. Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

Реклама

Погода найближчими днями

У понеділок, 23 листопада, на Харківщині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, проте вдень знову підуть дощ і мокрий сніг. Температура вночі становитиме від +3 °C до −2 °C, удень від +1 до +6 °C. Швидкість південно-західного вітру сягатиме 5–10 м/с.

Читайте також:

Сніг і ожеледиці

У вівторок, 24 листопада, ситуація суттєво зміниться. Через активний південний циклон вночі очікуються значні опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. Місцями на Харківщині мокрий сніг налипатиме на поверхні, утвориться ожеледь, а вдень можлива хуртовина. Вранці та вдень пориви північно-західного вітру сягатимуть 17–22 м/с. За прогнозом гідрометцентру, висота снігового покриву становитиме від 1 до 9 сантиметрів. У північній частині області місцями може випасти 12–18 сантиметрів снігу. На дорогах очікується ожеледиця. Після проходження циклону на Харківщині збережеться холодна й вітряна погода з невеликим снігом.

Реклама

Раніше Новини.LIVE розповідали, що через обстріли та бойові дії в Харківській області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Також Новини.LIVE писали, що поблизу Ізюма на Харківщині лісівники продовжують висаджувати молоді дерева, хоча значна частина лісових угідь залишається небезпечною. Проте на перевірених саперами ділянках уже відновили понад 100 гектарів насаджень за два роки.

Реклама

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що до Харкова з Краматорська волонтери евакуювали понад півтисячі голубів. Їхній 70-річний господар два місяці шукав можливість врятувати своїх улюбленців і весь цей час відмовлявся виїжджати без них