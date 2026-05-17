Вывез пограничника с боевой позиции: в Харькове судят мужчину

Рука в наручниках.

В Харькове суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. По данным следствия, он вместе с сообщником вывез пограничника из района боевых действий на Купянском направлении и получил за это деньги.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на материалы Единого государственного реестра досудебного расследования.

Вывоз военного с позиции за деньги

Следствие установило, что во время полномасштабной войны осужденный вместе с сообщником решил зарабатывать на военнослужащих, которые хотели покинуть место службы.

Таким "клиентом" стал сержант Государственной пограничной службы, который выполнял боевые задачи на территории Купянского района Харьковской области. По версии следствия, мужчины связались с пограничником и предложили за деньги вывезти его с места несения службы в Харьков. Сначала сумма составляла 4000 долларов, однако позже ее увеличили до 4500 долларов. Военному объяснили, что 2000 долларов он должен передать сразу во время выезда, а еще 2500 долларов - по прибытии в Харьков.

Уже 19 марта 2026 года обвиняемый вместе с сообщником приехал в поселок Великий Бурлук Купянского района. Там они забрали военного на автомобиле Ford Fusion и повезли его через блокпосты в Харьков. Часть денег они получили еще в Великом Бурлуке. Конечной точкой маршрута стала парковка возле торгового центра "Французский бульвар" в Харькове.

Какое наказание за препятствование ВСУ

Следователи считают, что такими действиями обвиняемые фактически лишили пограничное подразделение военнослужащего, который выполнял боевые задачи. В ответе воинской части, приобщенном к делу, отмечалось, что самовольное оставление службы может привести к временному снижению боеспособности подразделения и затруднить выполнение боевых задач.

Во время судебного разбирательства харьковчанин полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Также он согласился перечислить 120 тысяч гривен на поддержку Вооруженных сил Украины.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы по статье о препятствовании деятельности ВСУ, совершенное группой лиц во время военного положения. В то же время мужчину освободили от реального отбывания наказания и установили испытательный срок продолжительностью три года.

Ситуация в Купянске

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска пытались заходить в Купянск, но закрепиться там им не удалось. Ситуация в городе остается контролируемой украинскими силами. В то же время отдельные вражеские группы, которые находились в населенном пункте, понесли потери и не смогли расширить свое присутствие. Однако военные предупреждают, что ситуация на направлении остается напряженной. Наибольший риск фиксируется с востока и севера от города. В районе проводят эвакуацию местных жителей.

