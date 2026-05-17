Вивіз прикордонника з бойової позиції: у Харкові судять чоловіка

У Харкові суд виніс вирок чоловіку, якого визнали винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України. За даними слідства, він разом зі спільником вивіз прикордонника із району бойових дій на Куп’янському напрямку та отримав за це гроші.

Вивіз військового з позиції за гроші

Слідство встановило, що під час повномасштабної війни засуджений разом зі спільником вирішив заробляти на військовослужбовцях, які хотіли залишити місце служби.

Таким "клієнтом" став сержант Державної прикордонної служби, який виконував бойові завдання на території Куп’янського району Харківської області. За версією слідства, чоловіки зв’язалися з прикордонником та запропонували за гроші вивезти його із місця несення служби до Харкова. Спочатку сума становила 4000 доларів, однак пізніше її збільшили до 4500 доларів. Військовому пояснили, що 2000 доларів він має передати одразу під час виїзду, а ще 2500 доларів — після прибуття до Харкова.

Уже 19 березня 2026 року обвинувачений разом зі спільником приїхав до селища Великий Бурлук Куп’янського району. Там вони забрали військового на автомобілі Ford Fusion та повезли його через блокпости до Харкова. Частину грошей вони отримали ще у Великому Бурлуці. Кінцевою точкою маршруту стала парковка біля торгового центру "Французький бульвар" у Харкові.

Яке покарання за перешкоджання ЗСУ

Слідчі вважають, що такими діями обвинувачені фактично позбавили прикордонний підрозділ військовослужбовця, який виконував бойові завдання. У відповіді військової частини, долученій до справи, зазначалося, що самовільне залишення служби може призвести до тимчасового зниження боєздатності підрозділу та ускладнити виконання бойових завдань.

Під час судового розгляду харків’янин повністю визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Також він погодився перерахувати 120 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі за статтею про перешкоджання діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб під час воєнного стану. Водночас чоловіка звільнили від реального відбування покарання та встановили іспитовий строк тривалістю три роки.

Ситуація у Куп'янську

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська намагалися заходити в Куп’янськ, але закріпитися там їм не вдалося. Ситуація в місті залишається контрольованою українськими силами. Водночас окремі ворожі групи, які перебували в населеному пункті, зазнали втрат і не змогли розширити свою присутність. Проте військові попереджають, що ситуація на напрямку залишається напруженою. Найбільший ризик фіксується зі сходу та півночі від міста. У районі проводять евакуацію місцевих мешканців.

