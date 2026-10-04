Кот дождался своих: на Харьковщине провели необычную эвакуацию

Кот, эвакуированный из зоны боевых действий. Фото: кадр из видео

В Харьковской области сотрудники полиции специального назначения эвакуировали кота, который несколько месяцев жил возле их позиции в прифронтовом селе. Оставлять животное перед наступлением холодов стало опасно, поэтому во время ротации правоохранители забрали его с собой. Вместе они прошли более 11 километров под угрозой атак FPV-дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Кот жил на позиции вместе с полицейскими

Полицейские сообщили, что четвероногий появился возле их позиции еще весной. Сначала кот не подходил близко, но постепенно привык к спецназовцам и начал встречать их по возвращении, ждал в подвале и спал рядом. Правоохранители кормили нового обитателя позиции и привозили ему корм. Когда появилась возможность, кота даже привили от бешенства. Само село на тот момент уже опустело, людей там не осталось.

Впоследствии ситуация вокруг позиции усложнилась. Добираться до неё полицейским приходилось пешком, а с приближением холодов оставлять животное одного становилось все опаснее. Поэтому во время очередной ротации спецназовцы принесли переноску и решили забрать кота.

Эвакуация кота из прифронтового села

Путь к безопасному месту оказался непростым. Вместе с животным полицейские преодолели более 11 километров по полевым дорогам, зарослям и посадкам. Из-за угрозы со стороны российских FPV-дронов группе приходилось регулярно останавливаться. Сам кот испугался непривычного путешествия и пытался выбраться из переноски, поэтому спецназовцы по дороге успокаивали его. В итоге эвакуация завершилась успешно. Кота вывезли с прифронтовой позиции в безопасное место, где его ждали тепло и забота.

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Новини.LIVE сообщали, что недавно в Харьковской области спасли восьмилетнего мальчика, который три дня находился в зоне боевых действий. Ребёнка вывезли из села Андреевка Великобурлукской общины и доставили в Харьков. На момент эвакуации ситуация в населённом пункте оставалась опасной из-за боевых действий.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харькове спасатели вернули к жизни кота, которого нашли без сознания во время пожара. Животное вынесли из задымленной квартиры и вместе с медиками реанимировали. После спасения кота вернули владелице.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как из прифронтовых районов Харьковской области спасают брошенных животных. Волонтеры вывозят кошек и собак из зоны боевых действий, после чего животных лечат и отправляют в реабилитационные центры. За год таким образом спасают около семи тысяч животных.