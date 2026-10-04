Кіт дочекався своїх: на Харківщині провели незвичну евакуацію

Евакуйований із зони бойових дій кіт. Фото: кадр з відео

На Харківщині спецпризначенці поліції евакуювали кота, який кілька місяців жив біля їхньої позиції у прифронтовому селі. Залишати тварину перед холодами стало небезпечно, тому під час ротації правоохоронці забрали її із собою. Разом вони пройшли понад 11 кілометрів під загрозою атак FPV-дронів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківської області.

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Кіт жив на позиції з поліцейськими

Поліцейські повідомили, що чотирьохлапий з'явився біля їхньої позиції ще навесні. Спочатку кіт не підходив близько, але поступово звик до спецпризначенців та почав зустрічати їх після повернення, чекав у підвалі та спав поруч. Правоохоронці годували нового мешканця позиції та привозили йому корм. Коли з'явилася можливість, кота навіть вакцинували від сказу. Саме село на той момент уже спорожніло, людей там не залишилося.

Згодом ситуація навколо позиції стала складнішою. Діставатися до неї поліцейським доводилося пішки, а з наближенням холодів залишати тварину саму ставало дедалі небезпечніше. Тому під час чергової ротації спецпризначенці принесли переноску та вирішили забрати кота.

Евакуація кота з прифронтового села

Шлях до безпечного місця виявився непростим. Разом із твариною поліцейські подолали понад 11 кілометрів польовими дорогами, хащами та посадками. Через загрозу російських FPV-дронів групі доводилося регулярно зупинятися. Сам кіт злякався незвичної подорожі та намагався вибратися з переноски, тому спецпризначенці дорогою заспокоювали його. Зрештою, евакуація завершилася успішно. Кота вивезли з прифронтової позиції до безпечного місця, де на нього чекали тепло та догляд.

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Новини.LIVE писали, що нещодавно на Харківщині врятували восьмирічного хлопчика, який три дні перебував у зоні бойових дій. Дитину вивезли із села Андріївка Великобурлуцької громади та доправили до Харкова. На момент евакуації ситуація в населеному пункті залишалася небезпечною через бойові дії.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові рятувальники повернули до життя кота, якого знайшли непритомним під час пожежі. Тварину винесли із задимленої квартири та разом із медиками реанімували. Після порятунку кота повернули власниці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як із прифронтових районів Харківщини рятують покинутих тварин. Волонтери вивозять котів і собак із зони бойових дій, після чого тварин лікують та відправляють до реабілітаційних центрів. За рік таким чином рятують близько семи тисяч тварин.