Какие последствия ночного взрыва в многоэтажке Харькова 17 января 2026 года

Последствия взрыва в многоэтажке на улице Валентиновской в Салтовском районе Харькова. Фото: Департамент чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета

В ночь на субботу, 17 января, в многоэтажке Салтовского района Харькова взорвалось вещество неизвестного происхождения. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Реклама

Читайте также:

Скриншот сообщений Игоря Терехова

Что известно о ночном взрыве в харьковской многоэтажке 17 января

По состоянию на 02:24 на месте взрыва обнаружили тело второго погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Представитель ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко в комментарии Суспільному сообщил, что взрыв прогремел в квартире на пятом этаже 16-этажки на улице Валентиновской в половине второго. Погибли мужчина и женщина. Получили повреждения перекрытия между тремя этажами.

Директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Борис Гладких рассказал Суспільному, что взрыв произошел внутри квартиры, где находились мужчина с женщиной. Оба человека погибли. Личности жертв и причины взрыва устанавливают правоохранители. Получил ранения житель квартиры снизу, а еще один житель дома обратился за помощью врачей с острой реакцией на стресс.

Напомним, утром 16 января прогремели взрывы в Киеве. Силы ПВО работали по ударным беспилотникам.

Также мы сообщали, что утром 15 января во Львове возле памятника Степана Бандеры упал и взорвался дрон. Обошлось без жертв и пострадавших.