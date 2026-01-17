Какие последствия ночного взрыва в многоэтажке Харькова 17 января 2026 года

Взрыв в многоэтажке в Харькове — погибли люди
В ночь на субботу, 17 января, в многоэтажке Салтовского района Харькова взорвалось вещество неизвестного происхождения. Есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Что известно о ночном взрыве в харьковской многоэтажке 17 января
По состоянию на 02:24 на месте взрыва обнаружили тело второго погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Представитель ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко в комментарии Суспільному сообщил, что взрыв прогремел в квартире на пятом этаже 16-этажки на улице Валентиновской в половине второго. Погибли мужчина и женщина. Получили повреждения перекрытия между тремя этажами.
Директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Борис Гладких рассказал Суспільному, что взрыв произошел внутри квартиры, где находились мужчина с женщиной. Оба человека погибли. Личности жертв и причины взрыва устанавливают правоохранители. Получил ранения житель квартиры снизу, а еще один житель дома обратился за помощью врачей с острой реакцией на стресс.
Напомним, утром 16 января прогремели взрывы в Киеве. Силы ПВО работали по ударным беспилотникам.
Также мы сообщали, что утром 15 января во Львове возле памятника Степана Бандеры упал и взорвался дрон. Обошлось без жертв и пострадавших.
Читайте Новини.LIVE!