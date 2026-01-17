Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Взрыв в многоэтажке в Харькове — погибли люди

Взрыв в многоэтажке в Харькове — погибли люди

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 02:56
Какие последствия ночного взрыва в многоэтажке Харькова 17 января 2026 года
Последствия взрыва в многоэтажке на улице Валентиновской в Салтовском районе Харькова. Фото: Департамент чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета

В ночь на субботу, 17 января, в многоэтажке Салтовского района Харькова взорвалось вещество неизвестного происхождения. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Реклама
Читайте также:
В Харькове ночью 17 января 2026 року произошел взрыв в многоэтажке
Скриншот сообщений Игоря Терехова

Что известно о ночном взрыве в харьковской многоэтажке 17 января

По состоянию на 02:24 на месте взрыва обнаружили тело второго погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Представитель ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко в комментарии Суспільному сообщил, что взрыв прогремел в квартире на пятом этаже 16-этажки на улице Валентиновской в половине второго. Погибли мужчина и женщина. Получили повреждения перекрытия между тремя этажами. 

Директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Борис Гладких рассказал Суспільному, что взрыв произошел внутри квартиры, где находились мужчина с женщиной. Оба человека погибли. Личности жертв и причины взрыва устанавливают правоохранители. Получил ранения житель квартиры снизу, а еще один житель дома обратился за помощью врачей с острой реакцией на стресс.

Напомним, утром 16 января прогремели взрывы в Киеве. Силы ПВО работали по ударным беспилотникам.

Также мы сообщали, что утром 15 января во Львове возле памятника Степана Бандеры упал и взорвался дрон. Обошлось без жертв и пострадавших.

взрыв Игорь Терехов Новости Харькова погибшие многоэтажка пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации