Які наслідки нічного вибуху в багатоповерхівці Харкова 17 січня 2026 року

Наслідки вибуху у багатоповерхівці на вулиці Валентинівській у Салтівському районі Харкова. Фото: Департамент надзвичайних ситуацій Харківської міськради

У ніч проти суботи, 17 січня, у багатоповерхівці Салтівського району Харкова вибухнула речовина невідомого походження. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Реклама

Читайте також:

Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Що відомо про нічний вибух у харківській багатоповерхівці 17 січня

Станом на 02:24 на місці вибуху виявили тіло другого загиблого. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко в коментарі Суспільному повідомив, що вибух прогримів у квартирі на п'ятому поверсі 16-поверхівки на вулиці Валентинівській о пів на другу. Загинули чоловік і жінка. Зазнали пошкоджень перекриття між трьома поверхами.

Директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Борис Гладких розповів Суспільному, що вибух стався всередині квартири, де перебували чоловік із жінкою. Обидві людини загинули. Особи жертв і причини вибуху встановлюють правоохоронці. Зазнав поранень мешканець квартири знизу, а ще один житель будинку звернувся по допомогу лікарів із гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо, уранці 16 січня пролунали вибухи в Києві. Сили ППО працювали по ударних безпілотниках.

Також ми повідомляли, що вранці 15 січня у Львові біля пам'ятника Степана Бандери впав і вибухнув дрон. Обійшлося без жертв і постраждалих.