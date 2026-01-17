Які наслідки нічного вибуху в багатоповерхівці Харкова 17 січня 2026 року

Вибух у багатоповерхівці в Харкові — загинули люди
У ніч проти суботи, 17 січня, у багатоповерхівці Салтівського району Харкова вибухнула речовина невідомого походження. Є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Що відомо про нічний вибух у харківській багатоповерхівці 17 січня
Станом на 02:24 на місці вибуху виявили тіло другого загиблого. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко в коментарі Суспільному повідомив, що вибух прогримів у квартирі на п'ятому поверсі 16-поверхівки на вулиці Валентинівській о пів на другу. Загинули чоловік і жінка. Зазнали пошкоджень перекриття між трьома поверхами.
Директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Борис Гладких розповів Суспільному, що вибух стався всередині квартири, де перебували чоловік із жінкою. Обидві людини загинули. Особи жертв і причини вибуху встановлюють правоохоронці. Зазнав поранень мешканець квартири знизу, а ще один житель будинку звернувся по допомогу лікарів із гострою реакцією на стрес.
