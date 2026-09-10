"Молнии" со взрывчаткой: что используют россияне на фронте

Беспилотник типа "Молния". Иллюстративное фото: скриншот из видео

На Южно-Слобожанском направлении российские войска активно используют ударные беспилотники. Особое внимание военных привлекают "Молнии", которых было зафиксировано сотни. Помимо противотанковых мин, такие дроны могут нести самодельное взрывчатое вещество. За август украинские подразделения РЭБ и БПЛА уничтожили или подавили 1373 российских дрона.

Об этом в эфире Суспильне рассказал пресс-секретарь Третьей отдельной тяжёлой механизированной «Железной» бригады Игорь Романенко, передаёт Новини.LIVE.

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Российские дроны

На восточном участке Южно-Слобожанского направления военные фиксируют большое количество ударных беспилотников "Молния". По словам Игоря Романенко, большинство российских беспилотников, которые попадают в зону ответственности бригады, являются ударными. Среди них — VT-40, которые несут штатные боеприпасы или используются для минирования, а также "Ланцеты", "Герберы" и другие БПЛА.

Отдельно военный рассказал о "Молниях". По его словам, таких дронов используют сотни. Помимо стандартных противотанковых мин, их могут оснащать самодельными взрывными устройствами.

"Также очень много "Молний" — их сотни. Помимо стандартных противотанковых мин, они могут нести, и это не раз фиксировалось, «кустарную» взрывчатку. Были случаи, когда банки из-под сгущенного молока или бутылки из-под воды наполнялись различными взрывчатыми веществами", — рассказал Романенко.

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Более тысячи БПЛА

В течение августа подразделения РЭБ и БПЛА Третьей Железной бригады уничтожили или подавили 1373 российских беспилотника. Романенко подчеркнул, что это лишь результат работы одной бригады.

"Эффективность наших групп РЭБ составляет 75%. То есть из каждых ста обнаруженных российских БПЛА 75 подавляются", — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что ситуация на этом направлении остается стабильно напряженной. На земле активность российских войск сравнительно невысока, однако в воздухе она чрезвычайно высока.

В то же время украинские военные располагают собственными беспилотными силами. Дронщики работают в батальоне беспилотных систем, зенитно-ракетном дивизионе, танковом и пехотных батальонах, а также в инженерно-саперной роте.

Бои на Волчанском направлении

На Волчанском направлении российские войска продолжают действовать небольшими группами, пытаясь проникнуть на украинские позиции и создать так называемую буферную зону. Оккупанты активно используют беспилотники, причем не только у линии фронта, но и в тылу, расширяя зону поражения.

Украинские военные отслеживают маршруты передвижения российских групп, минируют подходы и уничтожают вражеские дроны. По словам старшего сержанта роты БпАК 58-й ОМПБр с позывным "Викинг", такие попытки проникновения могут происходить по несколько раз в день, однако украинские подразделения уже замечают закономерности в действиях противника и используют это при обороне.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают оказывать давление на нескольких направлениях и ищут возможности для продвижения к Купянску. В то же время украинские силы сужают российский плацдарм на западном берегу Оскола и затрудняют логистику противника. Кроме того, возросла активность российской авиации.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного.