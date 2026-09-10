«Молнії» з вибухівкою: що використовують росіяни на фронті

Безпілотник типу "Молнія". Фото ілюстративне: скриншот з відео

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська активно використовують ударні безпілотники. Особливу увагу військових привертають "Молнії", яких зафіксували сотні. Окрім протитанкових мін, такі дрони можуть нести саморобну вибухівку. За серпень українські підрозділи РЕБ та БпЛА знищили або подавили 1373 російські дрони.

Про це в ефірі Суспільне розповів речник Третьої окремої важкої механізованої Залізної бригади Ігор Романенко, передає Новини.LIVE.

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Російські дрони

На східному відтинку Південно-Слобожанського напрямку військові фіксують велику кількість ударних безпілотників "Молнія". За словами Ігоря Романенка, більшість російських безпілотників, які заходять у зону відповідальності бригади, є ударними. Серед них — VT-40, які несуть штатні боєприпаси або використовуються для мінування, а також "Ланцети", "Гербери" та інші БпЛА.

Окремо військовий розповів про "Молнії". За його словами, таких дронів використовують сотні. Окрім стандартних протитанкових мін, їх можуть оснащувати саморобними вибуховими пристроями.

"Також дуже багато "Молній" — їх сотні. Окрім стандартних протитанкових мін, вони можуть нести, і це не раз було зафіксовано, "кустарну" вибухівку. Були випадки, коли банки з-під згущеного молока або пляшки з-під води були наповнені різною вибуховою речовиною", — розповів Романенко.

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Понад тисяча БпЛА

Протягом серпня підрозділи РЕБ та БпЛА Третьої Залізної бригади знищили або подавили 1373 російські безпілотники. Романенко наголосив, що це лише результат роботи однієї бригади.

"Ефективність наших груп РЕБ складає 75%. Тобто, з кожних ста виявлених російських БпЛА, 75 подавляються", — зазначив речник.

Він додав, що ситуація на напрямку залишається стабільно напруженою. На землі активність російських військ порівняно невисока, однак у повітрі вона надзвичайно висока.

Водночас українські військові мають власні безпілотні сили. Дронарі працюють у батальйоні безпілотних систем, зенітно-ракетному дивізіоні, танковому та піхотних батальйонах, а також в інженерно-саперній роті.

Бої на Вовчанському напрямку

На Вовчанському напрямку російські війська продовжують діяти малими групами, намагаючись проникати на українські позиції та створити так звану буферну зону. Окупанти активно застосовують безпілотники, причому не лише біля лінії фронту, а й у тилу, розширюючи зону ураження.

Українські військові відстежують маршрути пересування російських груп, мінують підходи та знищують ворожі дрони. За словами головного сержанта роти БпАК 58-ї ОМПБр на позивний "Вікінг", такі спроби проникнення можуть відбуватися по кілька разів на день, однак українські підрозділи вже помічають закономірності в діях противника та використовують це під час оборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують тиснути на кількох напрямках і шукають можливості для просування до Куп’янська. Водночас українські сили звужують російський плацдарм на західному березі Осколу та ускладнюють логістику противника. Крім того, зросла активність російської авіації.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного.