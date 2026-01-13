Мэр Харькова заявил, что в пригороде слышали сильные взрывы

Теминовая новость

В пригороде Харькова прогремели взрывы. Их было очень слышно в самом городе.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Какова причина взрывов в Харькове

Пока никакой информации о причинах взрывов, которые слышали в Харькове, не сообщается. Однако согласно сообщению Воздушных Сил ВС Украины, вблизи Харькова наблюдается большое скопление дронов-камикадзе.

