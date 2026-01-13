Мэр Харькова заявил, что в пригороде слышали сильные взрывы

Взрывы прогремели в Харькове — что известно
Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 00:20
Теминовая новость
В пригороде Харькова прогремели взрывы. Их было очень слышно в самом городе.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Реклама
Читайте также:
Какова причина взрывов в Харькове
Пока никакой информации о причинах взрывов, которые слышали в Харькове, не сообщается. Однако согласно сообщению Воздушных Сил ВС Украины, вблизи Харькова наблюдается большое скопление дронов-камикадзе.
Новость обновляется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама