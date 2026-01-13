Мер Харкова заявив, що у передмісті чули сильні вибухи

Вибух після атаки РФ. Ілюстративне фото: Соцмережі

У передмісті Харкова пролунали вибухи. Їх було дуже чутно у самому місті.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Яка причина вибухів у Харкові

Повідомлення про атаку окупантів на Харків. Фото: Скріншот

Наразі жодної інформацію о причинах вибухів, які чули у Харкові, не повідомляється. Проте згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗС України, поблизу Харкова спостерігається велике скупчення дронів-камікадзе.

В той же час очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов проінформував, що окупанти завдали удару за межами міста. Поранена людина. Атака дронів РФ триває, тому слід залишатись в укриттях.

Ситуація з тривогами в Україні

Мапа повітряних тривог. Фото: Скріншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Alerts.in.ua, на 00:43, майже половина території України знаходиться під атаками окупантів. Тривога оголошена у Рівненській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Київській і Сумській областях.

Раніше повідомлялось, що у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару, який стався 2 січня. Пошукова операція тривала понад вісім діб.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти завдали удару по центру Харкова — Новини.LIVE показали наслідки атаки по цивільним.