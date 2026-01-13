Мер Харкова заявив, що у передмісті чули сильні вибухи

Вибухи пролунали у Харкові — що відомо
У передмісті Харкова пролунали вибухи. Їх було дуже чутно у самому місті.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Яка причина вибухів у Харкові
Наразі жодної інформацію о причинах вибухів, які чули у Харкові, не повідомляється. Проте згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗС України, поблизу Харкова спостерігається велике скупчення дронів-камікадзе.
В той же час очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов проінформував, що окупанти завдали удару за межами міста. Поранена людина. Атака дронів РФ триває, тому слід залишатись в укриттях.
Ситуація з тривогами в Україні
Згідно з повідомленням моніторингового порталу Alerts.in.ua, на 00:43, майже половина території України знаходиться під атаками окупантів. Тривога оголошена у Рівненській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Київській і Сумській областях.
Раніше повідомлялось, що у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару, який стався 2 січня. Пошукова операція тривала понад вісім діб.
Нагадаємо, 2 січня російські окупанти завдали удару по центру Харкова — Новини.LIVE показали наслідки атаки по цивільним.
Читайте Новини.LIVE!