Головна Харків Вибухи пролунали у Харкові — що відомо

Вибухи пролунали у Харкові — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 00:20
Мер Харкова заявив, що у передмісті чули сильні вибухи
Вибух після атаки РФ. Ілюстративне фото: Соцмережі

У передмісті Харкова пролунали вибухи. Їх було дуже чутно у самому місті.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Яка причина вибухів у Харкові

Вибухи пролунали у Харкові — що відомо - фото 1
Повідомлення про атаку окупантів на Харків. Фото: Скріншот

Наразі жодної інформацію о причинах вибухів, які чули у Харкові, не повідомляється. Проте згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗС України, поблизу Харкова спостерігається велике скупчення дронів-камікадзе.

В той же час очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов проінформував, що окупанти завдали удару за межами міста. Поранена людина. Атака дронів РФ триває, тому слід залишатись в укриттях. 

Ситуація з тривогами в Україні

Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці України - фото 2
Мапа повітряних тривог. Фото: Скріншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Alerts.in.ua, на 00:43, майже половина території України знаходиться під атаками окупантів. Тривога оголошена у Рівненській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Київській і Сумській областях.

Раніше повідомлялось, що у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару, який стався 2 січня. Пошукова операція тривала понад вісім діб.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти завдали удару по центру Харкова — Новини.LIVE показали наслідки атаки по цивільним.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
