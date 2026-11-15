Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Взрывы в Харькове: россияне ударили по спасателям FPV-дроном

Взрывы в Харькове: россияне ударили по спасателям FPV-дроном

Ua ru
15 ноября 2026 12:08
Россия дважды атаковала Харьков: под обстрел попали спасатели Главное управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

В Харькове утром 15 ноября россияне дважды атаковали Киевский район с помощью беспилотников. После первого удара на место прибыли спасатели, однако оккупанты снова запустили дрон и повредили пожарную машину. Сотрудники ГСЧС успели укрыться в укрытии, поэтому никто из них не пострадал. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Харьковской области и мэра Харькова Игоря Терехова.

Реклама
Пошкоджений росіянами пожежний автомобіль у Харкові
Пожарная машина после повторного удара россиян. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Удар по Харькову

По информации ГСЧС, утром россияне атаковали Киевский район Харькова беспилотником. Когда спасатели прибыли на место, оккупанты нанесли еще один удар, на этот раз FPV-дроном. В результате повторной атаки был поврежден пожарный автомобиль. На момент удара сотрудники ГСЧС находились в укрытии. Никто из спасателей не получил ранений.

Розбита кабіна пожежного автомобіля у Харкові
Последствия российского удара по машине спасателей. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Мэр Харькова Игорь Терехов в 9:08 сообщил, что россияне ударным беспилотником попали в крышу автобуса в Киевском районе. По предварительной информации, люди не пострадали. Уже в 9:33 мэр подтвердил повторный удар дрона по этому же району.

Вибухи у Харкові: росіяни вдарили по рятувальниках FPV-дроном - фото 3
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Пострадавшие в Харьковской области за сутки

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение предыдущих суток россияне атаковали Харьков и ещё 13 населённых пунктов области. Пострадали 14 человек, среди которых четверо детей.

Читайте также:

В Дергачах ранение получил 61-летний мужчина, ещё шесть человек, в том числе четверо детей в возрасте от 4 до 13 лет, испытали острую стрессовую реакцию. В Златополе и Коротиче также были пострадавшие из-за стресса после обстрелов. В Хотимле ранили 60-летнего мужчину, а в Миролюбовке трое человек получили ожоги. В Лозовском районе оккупанты атаковали аграрные предприятия, где вспыхнули пожары и погибли 20 коров.

Новини.LIVE сообщали, что 14 ноября российские войска атаковали два населенных пункта Харьковской области. В поселке Боровая Изюмского района погиб 67-летний мужчина. В городе Златополь Лозовского района в результате ракетного удара разрушен жилой дом, также повреждены другие частные домовладения.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне продолжают атаковать энергетические объекты, от которых зависит работа критической инфраструктуры Харькова. Из-за этого город может столкнуться не только с перебоями в отоплении, но и с проблемами водоснабжения и канализации. Коммунальные службы уже готовятся к возможным отключениям и имеют план действий на случай новых ударов.

Харьковская область Новости Харькова спасатели атака пожарники
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации