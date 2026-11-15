Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

В Харькове утром 15 ноября россияне дважды атаковали Киевский район с помощью беспилотников. После первого удара на место прибыли спасатели, однако оккупанты снова запустили дрон и повредили пожарную машину. Сотрудники ГСЧС успели укрыться в укрытии, поэтому никто из них не пострадал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Харьковской области и мэра Харькова Игоря Терехова.

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Пожарная машина после повторного удара россиян. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Удар по Харькову

По информации ГСЧС, утром россияне атаковали Киевский район Харькова беспилотником. Когда спасатели прибыли на место, оккупанты нанесли еще один удар, на этот раз FPV-дроном. В результате повторной атаки был поврежден пожарный автомобиль. На момент удара сотрудники ГСЧС находились в укрытии. Никто из спасателей не получил ранений.

Последствия российского удара по машине спасателей. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Мэр Харькова Игорь Терехов в 9:08 сообщил, что россияне ударным беспилотником попали в крышу автобуса в Киевском районе. По предварительной информации, люди не пострадали. Уже в 9:33 мэр подтвердил повторный удар дрона по этому же району.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Пострадавшие в Харьковской области за сутки

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение предыдущих суток россияне атаковали Харьков и ещё 13 населённых пунктов области. Пострадали 14 человек, среди которых четверо детей.

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В Дергачах ранение получил 61-летний мужчина, ещё шесть человек, в том числе четверо детей в возрасте от 4 до 13 лет, испытали острую стрессовую реакцию. В Златополе и Коротиче также были пострадавшие из-за стресса после обстрелов. В Хотимле ранили 60-летнего мужчину, а в Миролюбовке трое человек получили ожоги. В Лозовском районе оккупанты атаковали аграрные предприятия, где вспыхнули пожары и погибли 20 коров.

Новини.LIVE сообщали, что 14 ноября российские войска атаковали два населенных пункта Харьковской области. В поселке Боровая Изюмского района погиб 67-летний мужчина. В городе Златополь Лозовского района в результате ракетного удара разрушен жилой дом, также повреждены другие частные домовладения.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне продолжают атаковать энергетические объекты, от которых зависит работа критической инфраструктуры Харькова. Из-за этого город может столкнуться не только с перебоями в отоплении, но и с проблемами водоснабжения и канализации. Коммунальные службы уже готовятся к возможным отключениям и имеют план действий на случай новых ударов.