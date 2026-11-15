Взрывы в Харькове: россияне ударили по спасателям FPV-дроном
В Харькове утром 15 ноября россияне дважды атаковали Киевский район с помощью беспилотников. После первого удара на место прибыли спасатели, однако оккупанты снова запустили дрон и повредили пожарную машину. Сотрудники ГСЧС успели укрыться в укрытии, поэтому никто из них не пострадал.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Харьковской области и мэра Харькова Игоря Терехова.
Удар по Харькову
По информации ГСЧС, утром россияне атаковали Киевский район Харькова беспилотником. Когда спасатели прибыли на место, оккупанты нанесли еще один удар, на этот раз FPV-дроном. В результате повторной атаки был поврежден пожарный автомобиль. На момент удара сотрудники ГСЧС находились в укрытии. Никто из спасателей не получил ранений.
Мэр Харькова Игорь Терехов в 9:08 сообщил, что россияне ударным беспилотником попали в крышу автобуса в Киевском районе. По предварительной информации, люди не пострадали. Уже в 9:33 мэр подтвердил повторный удар дрона по этому же району.
Пострадавшие в Харьковской области за сутки
Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение предыдущих суток россияне атаковали Харьков и ещё 13 населённых пунктов области. Пострадали 14 человек, среди которых четверо детей.
В Дергачах ранение получил 61-летний мужчина, ещё шесть человек, в том числе четверо детей в возрасте от 4 до 13 лет, испытали острую стрессовую реакцию. В Златополе и Коротиче также были пострадавшие из-за стресса после обстрелов. В Хотимле ранили 60-летнего мужчину, а в Миролюбовке трое человек получили ожоги. В Лозовском районе оккупанты атаковали аграрные предприятия, где вспыхнули пожары и погибли 20 коров.
Новини.LIVE сообщали, что 14 ноября российские войска атаковали два населенных пункта Харьковской области. В поселке Боровая Изюмского района погиб 67-летний мужчина. В городе Златополь Лозовского района в результате ракетного удара разрушен жилой дом, также повреждены другие частные домовладения.
Также Новини.LIVE сообщали, что россияне продолжают атаковать энергетические объекты, от которых зависит работа критической инфраструктуры Харькова. Из-за этого город может столкнуться не только с перебоями в отоплении, но и с проблемами водоснабжения и канализации. Коммунальные службы уже готовятся к возможным отключениям и имеют план действий на случай новых ударов.