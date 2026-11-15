Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Вибухи у Харкові: росіяни вдарили по рятувальниках FPV-дроном

Вибухи у Харкові: росіяни вдарили по рятувальниках FPV-дроном

Ua ru
15 листопада 2026 12:08
РФ двічі атакувала Харків: під обстріл потрапили рятувальники Головне управління ДСНС в Харківській області
Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

У Харкові вранці 15 листопада росіяни двічі атакували Київський район безпілотниками. Після першого удару на місце прибули рятувальники, однак окупанти знову запустили дрон і пошкодили пожежний автомобіль. Працівники ДСНС встигли сховатися в укритті, тому ніхто з них не постраждав. 

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Харківщини та Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Реклама
Пошкоджений росіянами пожежний автомобіль у Харкові
Пожежна машина після повторного удару росіян. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Удар по Харкову

За інформацією ДСНС, росіяни вранці атакували Київський район Харкова безпілотником. Коли рятувальники прибули на місце, окупанти завдали ще одного удару, цього разу FPV-дроном. Унаслідок повторної атаки пошкоджено пожежний автомобіль. На момент удару працівники ДСНС перебували в укритті. Ніхто з рятувальників не отримав поранень.

Розбита кабіна пожежного автомобіля у Харкові
Наслідки російського удару по машині рятувальників. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Мер Харкова Ігор Терехов о 9:08 повідомив, що росіяни ударним безпілотником влучили в дах автобуса у Київському районі. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Уже о 9:33 міський голова підтвердив повторний удар дрона по цьому ж району.

Вибухи у Харкові: росіяни вдарили по рятувальниках FPV-дроном - фото 3
Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Постраждалі на Харківщині за добу

Раніше Новини.LIVE писали, що за інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом попередньої доби росіяни атакували Харків та ще 13 населених пунктів області. Постраждали 14 людей, серед яких четверо дітей.

Читайте також:

У Дергачах поранення отримав 61-річний чоловік, ще шестеро людей, зокрема четверо дітей віком від 4 до 13 років, зазнали гострої реакції на стрес. У Златополі та Коротичі також були постраждалі через стрес після обстрілів. У Хотімлі поранили 60-річного чоловіка, а в Миролюбівці троє людей отримали опіки. У Лозівському районі окупанти атакували аграрні підприємства, де спалахнули пожежі та загинули 20 корів.

Новини.LIVE повідомляли, що 14 листопада російські війська атакували два населені пункти Харківської області. У селищі Борова Ізюмського району загинув 67-річний чоловік. У місті Златопіль Лозівського району внаслідок ракетного удару зруйновано житловий будинок, також пошкоджено інші приватні домоволодіння.

Також Новини.LIVE розповідали, що росіяни продовжують атакувати енергетичні об'єкти, від яких залежить робота критичної інфраструктури Харкова. Через це місто може зіткнутися не лише з перебоями опалення, а й із проблемами водопостачання та каналізації. Комунальні служби вже готуються до можливих відключень і мають план дій на випадок нових ударів.

Харківська область Новини Харкова рятувальники війна атака пожежники
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації