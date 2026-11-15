Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

У Харкові вранці 15 листопада росіяни двічі атакували Київський район безпілотниками. Після першого удару на місце прибули рятувальники, однак окупанти знову запустили дрон і пошкодили пожежний автомобіль. Працівники ДСНС встигли сховатися в укритті, тому ніхто з них не постраждав.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Харківщини та Харківського міського голову Ігоря Терехова.

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Пожежна машина після повторного удару росіян. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Удар по Харкову

За інформацією ДСНС, росіяни вранці атакували Київський район Харкова безпілотником. Коли рятувальники прибули на місце, окупанти завдали ще одного удару, цього разу FPV-дроном. Унаслідок повторної атаки пошкоджено пожежний автомобіль. На момент удару працівники ДСНС перебували в укритті. Ніхто з рятувальників не отримав поранень.

Наслідки російського удару по машині рятувальників. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Мер Харкова Ігор Терехов о 9:08 повідомив, що росіяни ударним безпілотником влучили в дах автобуса у Київському районі. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Уже о 9:33 міський голова підтвердив повторний удар дрона по цьому ж району.

Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Постраждалі на Харківщині за добу

Раніше Новини.LIVE писали, що за інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом попередньої доби росіяни атакували Харків та ще 13 населених пунктів області. Постраждали 14 людей, серед яких четверо дітей.

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У Дергачах поранення отримав 61-річний чоловік, ще шестеро людей, зокрема четверо дітей віком від 4 до 13 років, зазнали гострої реакції на стрес. У Златополі та Коротичі також були постраждалі через стрес після обстрілів. У Хотімлі поранили 60-річного чоловіка, а в Миролюбівці троє людей отримали опіки. У Лозівському районі окупанти атакували аграрні підприємства, де спалахнули пожежі та загинули 20 корів.

Новини.LIVE повідомляли, що 14 листопада російські війська атакували два населені пункти Харківської області. У селищі Борова Ізюмського району загинув 67-річний чоловік. У місті Златопіль Лозівського району внаслідок ракетного удару зруйновано житловий будинок, також пошкоджено інші приватні домоволодіння.

Також Новини.LIVE розповідали, що росіяни продовжують атакувати енергетичні об'єкти, від яких залежить робота критичної інфраструктури Харкова. Через це місто може зіткнутися не лише з перебоями опалення, а й із проблемами водопостачання та каналізації. Комунальні служби вже готуються до можливих відключень і мають план дій на випадок нових ударів.