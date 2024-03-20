Ехал с гранатой — в Харькове задержали нетрезвого водителя

Украинский полицейский. Иллюстративное фото: скриншот

Харьковские патрульные остановили нетрезвого водителя. У него в руке была граната.

Об этом во вторник, 19 марта, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

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Водитель с гранатой в Харькове.

По словам Белошицкого, полицейским во время патрулирования поступил вызов о нетрезвом водителе BMW. Они нашли и остановили машину.

У водителя обнаружили в руке гранату. Он угрожал взорвать ее.

"Мгновенная эскалация, нетрезвый водитель с гранатой в руке, крики: "отойдите я взорву!", и мгновенная реакция: гранату отобрали, не дали привести в действие спусковой рычаг. Спасли жизнь…свои и гренадера...", — написал Белошицкий .

Водителя передали соответствующим службам. С ним будут проводиться дальнейшие процессуальные действия.

Напомним, во Львовской области сельский депутат в состоянии алкогольного опьянения попытался наехать на полицейского.

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