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Їхав з гранатою — у Харкові затримали нетверезого водія

20 березня 2024 04:20
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Їхав з гранатою — у Харкові затримали нетверезого водія
Український поліцейський. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Харківські патрульні зупинили нетверезого водія. У нього в руці була граната.

Про це у вівторок, 19 березня, повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

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За словами Білошицького, поліцейським під час патрулювання надійшов виклик про нетверезого водія BMW. Вони знайшли та зупинили машину.

У водія виявили у руці гранату. Він погрожував підірвати її.

"Миттєва ескалація, нетверезий водій із гранатою в руці, крики: "отойдите я взорву!", та… миттєва реакція: гранату відібрали, не дали привести в дію спусковий важіль. Врятували життя…свої і гренадера...", — написав Білошицький.

Водія передали відповідним службам. з ним проводитимуться подальші процесуальні дії.

Нагадаємо, у Львівській області сільський депутат в стані алкогольного сп'яніння спробував наїхати на поліцейського. 

Також ми писали, що у Закарпатській області суддя дала умовний термін ґвалтівникам, які знущались з 14-річної дівчини. Тепер вона хоче стати суддею апеляційної інстанції.

алкоголь
Харків
поліція
граната
водії

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