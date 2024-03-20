Їхав з гранатою — у Харкові затримали нетверезого водія

Український поліцейський. Ілюстративне фото: скриншот

Харківські патрульні зупинили нетверезого водія. У нього в руці була граната.

Про це у вівторок, 19 березня, повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

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За словами Білошицького, поліцейським під час патрулювання надійшов виклик про нетверезого водія BMW. Вони знайшли та зупинили машину.

У водія виявили у руці гранату. Він погрожував підірвати її.

"Миттєва ескалація, нетверезий водій із гранатою в руці, крики: "отойдите я взорву!", та… миттєва реакція: гранату відібрали, не дали привести в дію спусковий важіль. Врятували життя…свої і гренадера...", — написав Білошицький.

Водія передали відповідним службам. з ним проводитимуться подальші процесуальні дії.

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