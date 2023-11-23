С Купянского направления эвакуировали не всех — в ОВА объяснили причины

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Ukraine Media Center

В Харьковской области принудительная эвакуация семей с детьми в Купянском направлении завершится на этой неделе. В настоящее время неэвакуированными остаются четыре семьи с детьми.

Об этом сегодня, 23 ноября, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, четыре семьи с детьми на Купянском направлении остаются в зоне эвакуации. Их не удается эвакуировать, поскольку граждане не проживают по месту жительства.

"Они уехали из своих мест постоянного проживания, но, по нашим данным, они продолжают находиться на Купянском направлении, на опасном направлении", — сказал Синегубов.

Он подчеркнул, что эти 4 ребенка до сих пор находятся в населенных пунктах, подлежащих обязательной эвакуации. Полиция делает домовой обход, чтобы установить местонахождение детей. Бывали случаи, когда семьи перед самой эвакуацией переходили в другую квартиру, поэтому эвакуация ребенка срывалась.

В то же время, начальник Харьковской ОВА выразил убеждение, что принудительная эвакуация семей из населенных пунктов Купянского района, которые расположены на линии фронта, завершится на текущей неделе.

"Я думаю оптимистично, что на этой неделе мы ее (эвакуацию. — Ред.) завершим", — подытожил Синегубов.

Ранее мы сообщали, что на деоккупированных территориях Херсонской области эвакуацию ждут около 220 детей. После 24 октября уже эвакуировали 573 ребенка с семьями.

Напоминаем, что в Сумской области введен новый эвакуационный маршрут. Украинцы, возвращающиеся из оккупации, смогут воспользоваться новым автобусным маршрутом Сумы — Полтава — Днепр. Он будет ехать через контрольно-пропускной пункт "Покровка".