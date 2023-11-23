Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow З Куп'янського напрямку евакуювали не всіх — в ОВА пояснили причини arrow

З Куп'янського напрямку евакуювали не всіх — в ОВА пояснили причини

23 листопада 2023 13:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
З Куп'янського напрямку евакуювали не всіх — в ОВА пояснили причини
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Ukraine Media Center
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харківській області примусова евакуація родин із дітьми на Куп’янському напрямку завершиться цього тижня. Наразі неевакуйованими лишаються чотири родини з дітьми.

Про це сьогодні, 23 листопада, сказав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Чотири дитини лишаються неевакуйованими

За його словами, чотири родини з дітьми на Куп’янському напрямку залишаються в зоні евакуації. Їх не вдається евакуювати, оскільки громадяни не проживають за місцем постійного проживання.

"Вони виїхали зі своїх місць постійного проживання, але, за нашими даними, вони продовжують перебувати на Куп’янському напрямку, на небезпечному напрямку", — сказав Синєгубов.

Він підкреслив, що ці 4 дитини досі перебувають у населених пунктах, які підлягають обов’язковій евакуації. Поліція робить побудинковий обхід, щоб встановити місцеперебування дітей. Бували випадки, коли родини перед самою евакуацією переходили в інше помешкання, тому евакуація дитини зривалася.

Водночас начальник Харківської ОВА висловив переконання, що примусова евакуація родин із населених пунктів Куп'янського району, які розташовані на лінії фронту, завершиться на поточному тижні.

"Я думаю оптимістично, що на цьому тижні ми її (евакуацію. – Ред.) завершимо", — підсумував Синєгубов.

Раніше ми повідомляли, що на деокупованих територіях Херсонської області на евакуацію чекають близько 220 дітей. Після 24 жовтня вже евакуювали 573 дитини з родинами. 

Нагадуємо, що на Сумщині запроваджено новий евакуаційний маршрут. Українці, що повертаються з окупації, зможуть скористатися новим автобусним маршрутом Суми — Полтава — Дніпро. Він їхатиме через контрольно-пропускний пункт "Покровка".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ - 80x80

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

18:20 В Одеській області з'явиться нова траса — деталі

Актуальне по темі