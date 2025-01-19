Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 20 января 2025 года

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и Харьковской области в понедельник, 20 января, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии

Какая погода будет в Харькове и Харьковской области 20 января

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью составит 0...-5 °С, а днем - 0...+5 °С. В Харькове ночью будет -2...-4 °С, а днем потеплеет до +1...+3 °С.

Напомним, в воскресенье, 19 января, по прогнозу синоптиков на всей территории Украины будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются гололедица и туман. В отдельных регионах пройдет мокрый снег.

Также мы сообщали, что в течение выходных, 18 и 19 января, температура в Украине поднимется до +10 °С. Из-за антициклона осадков почти не будет, однако порывы штормового ветра местами будут достигать 15–17 м/с.