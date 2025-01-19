Прогноз погоди в Харкові та Харківській області на 20 січня 2025 року

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та Харківській області в понеділок, 20 січня, буде хмарно із проясненнями. Істотних опадів не очікується.

Про це в неділю, 19 січня, повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології

Яка погода буде в Харкові та Харківській області 20 січня

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме 0...-5 °С, а вдень — 0...+5 °С. У Харкові вночі буде -2...-4 °С, а вдень потеплішає до +1...+3 °С.

Нагадаємо, у неділю, 19 січня, за прогнозом синоптиків на всій території України буде хмарна із проясненнями погода. Очікуються ожеледиця та туман. В окремих регіонах пройде мокрий сніг.

Також ми повідомляли, що протягом вихідних, 18 та 19 січня, температура в Україні підніметься до +10 °С. Через антициклон опадів майже не буде, однак пориви штормового вітру місцями сягатимуть 15–17 м/с.